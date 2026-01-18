AUTOS

Ford apresenta Mustang Dark Horse SC, sucessor do Shelby GT500 com V8 supercharged

Novo esportivo tem suspensão retrabalhada, ampla utilização de fibra de carbono e potência próxima dos 800 cv

Antônio Meira Jr.

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 17:00

Além da estética exclusiva, o Mustang Dark Horse SC tem a suspensão retrabalhada Crédito: Divulgação

SC, abreviatura de supercharged, é o sufixo para uma nova configuração do Mustang Dark Horse. Apresentado em Detroit, nos Estados Unidos, utiliza o icônico V8 de 5.2 litros superalimentado utilizado no Shelby GT500 da geração anterior e é aplicado atualmente na versão GTD do carro esporte.

Na época, o Shelby entregava 760 cv de potência, no entanto, a Ford não anunciou ainda a potência e o torque do Dark Horse SC, que ostenta 815 cv. Estive na apresentação global do modelo e ficou evidente que a empresa vai manter a hierarquia, dessa forma o rendimento será inferior a 800 cv - o que é muita coisa.

O propulsor V8 está conectado a uma transmissão de dupla embreagem Tremec de sete velocidades, similar à que o último Shelby GT500 utilizou.

“Para projetar o Mustang Dark Horse SC, testamos com o Mustang GTD e o Mustang GT4 em algumas das pistas mais desafiadoras do mundo”, diz Arie Groeneveld, engenheiro-chefe do programa do Mustang Dark Horse SC.

O preço da nova configuração será anunciado em março e as entregas começam em março.

DOS ESTADOS UNIDOS PARA O MUNDO

O Mustang é produzido unicamente na planta de Flat Rock, na região metropolitana de Detroit, e distribuído para 85 países. Globalmente, foram vendidas mais de 1 milhão de unidades desde o seu lançamento em 1964.

Os EUA continuam sendo o maior mercado, com 45.333 unidades comercializadas. No Brasil, foram emplacados 852 exemplares no último ano. De forma inédita, a Ford ofereceu no país três configurações: Dark Horse, GT e GT manual.

As rodas e outros elementos aerodinâmicos são produzidos com fibra de carbono Crédito: Divulgação

MERCADO AMERICANO EM 2025

Enquanto o mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro emplacou 2,5 milhões de unidades em 2025, os Estados Unidos chegaram a 16,3 milhões. Apenas as vendas da General Motors, com 2,85 milhões de carros, superam todo o volume comercializado no Brasil.

A GM liderou as vendas nos EUA ano passado, deixando a Toyota (2.518.071) na segunda colocação e a Ford (2.147.811) em terceiro. A Tesla (1.636.129) ficou com a quarta posição e a Honda (1.430.570) com a quinta.

Do sexto ao décimo lugar, ficaram: Stellantis (1.260.344), Nissan (926.153), Hyundai (901.686), Kia (852.155) e Volkswagen (329.813).

OS MAIS VENDIDOS NOS EUA

Nos Estados Unidos, as picapes da Série F fecharam na liderança pelo 44° ano e, em 2025, foram vendidas 828.832 unidades. Se forem contabilizados apenas os utilitários com caçamba, a hegemonia da Ford chega a 49 anos.

A Chevrolet Silverado, com 588.709 exemplares, ficou com a segunda posição e o Toyota RAV4, com 479.288 vendas, ficou em terceiro - além da liderança entre os SUVs. O Honda CR-V (403.768) ficou em quarto e as picapes da Ram (374.059) em quinto lugar.

Da sexta à décima posição, ficaram: GMC Sierra (356.218), Toyota Camry (316.185), Toyota Tacoma (274.638), Chevrolet Equinox (274.356) e Toyota Corolla (248.088).

ARGENTINA EM RECUPERAÇÃO

O mercado argentino fechou o ano passado com alta de 47,8% na comparação com 2024. No total, foram 612.178 veículos licenciados. A Toyota liderou as vendas com 97.081 unidades, seguida por Volkswagen (94.436) e Fiat (74.752).

Entre os modelos, liderança da Toyota Hilux (30.768), seguida por outro Toyota, o Yaris (30.150). O terceiro lugar ficou com o Fiat Cronos (29.905). O Peugeot 208 (29.092) foi o quarto e a Ford Ranger (24.976) em quinto lugar.

Da sexta à décima posição, ficaram: VW Amarok (23.612), VW Polo (21.324), Toyota Corolla Cross (18.151), Chevrolet Tracker (17.647) e VW Taos (16.523).

VW TAOS FICA MAIS ACESSÍVEL

Agora importado do México, o Volkswagen Taos ficou até R$ 22 mil mais barato. Com visual atualizado, o SUV manteve a mecânica: motor 1.4 litro turbo (150 cv) e câmbio automático de oito marchas.