SEGUNDA MAIOR CIDADE

O segredo do sucesso: como José Ronaldo venceu pela quinta vez em Feira de Santana

Próximo prefeito também é ex-prefeito: venceu em 2000, 2004, 2012 e 2016

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 05:00

José Ronaldo (União Brasil) foi eleito pela quinta vez Crédito: Foto: Marina Silva/CORREIO

Qual é o segredo do sucesso de José Ronaldo (União Brasil)? Para o povo de Feira de Santana, a resposta pode estar relacionada a uma conexão que já dura pelo menos 24 anos. Neste domingo (6), o ex-prefeito conseguiu uma marca histórica: foi reeleito em primeiro turno para seu quinto mandato à frente do Executivo da segunda maior cidade do estado.

Com 100% das urnas apuradas, ele teve 50,32% dos votos válidos. Ronaldo concorreu com outros dois candidatos - Zé Neto (PT), que teve 46,73% dos votos, e Carlos Medeiros teve 2,95%. Antes disso, ele já tinha completado outros quatro mandatos à frente do município - foi eleito em 2000, 2004, 2012 e 2016. Nos pleitos que ficaram no intervalo - 2008 e 2020 -, a eleição foi vencida por aliados apoiados por Ronaldo.

Em uma entrevista coletiva que concedeu após os resultados, na noite deste domingo, Ronaldo definiu a si mesmo como um homem de "muita fé" e agradeceu primeiramente a Deus pela vitória no pleito.

"Agora, quero agradecer ao amor do povo de Feira pela confiança que mais uma vez deposita na minha pessoa. Não vou decepcioná-los. Vou trabalhar arduamente, noite e dia, para cumprir os compromissos que firmei com vocês", declarou. "Vamos realizar uma gestão de excelência. Vamos compor um governo com gente nova, novas ideias e novos projetos", adiantou, quanto ao mandato que terá início em 2025.

Força

Nas últimas duas décadas, José Ronaldo e seu grupo estiveram diretamente ligados ao Executivo municipal. Desde então, a preferência dos feirenses têm sido por ele ou por nomes indicados por ele. "A grande força de Zé Ronaldo nessa eleição é a trajetória que ele tem tido ao longo dos últimos anos, ao vencer todas as eleições, ou ter um aliado vencedor", analisou o cientista político Claudio André de Souza, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em uma reportagem publicada no último sábado (6), pelo CORREIO.

O prefeito eleito, por sua vez, destacou que comandar o destino da município traz responsabilidade. Na última semana, José Ronaldo contou à reportagem que decidiu se candidatar novamente após ouvir apelos da população, durante suas andanças pelo município nos últimos anos, inclusive na zona rural.

"Para mim, é sempre uma honra cumprir esta missão, principalmente quando vemos no rosto de cada cidadão feirense o sorriso de satisfação e gratidão quando realizamos obras e oferecemos serviços que são tão importantes para cada um. Nada mais gratificante do que vermos a população da minha cidade mais feliz com cada conquista que podem obter através de ações que executamos na prefeita", diz.

Nascido em Paripiranga, José Ronaldo chegou a Feira de Santana ainda adolescente. Foi para lá estudar - se formou em administração de empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) -, formou família e construiu carreira. Antes de ser eleito pela primeira vez, em 2000, ele foi vereador, deputado estadual e deputado federal pela Bahia.

"Todos sabem que sou 100% Feira de Santana e que o mínimo que posso fazer para retribuir todo carinho e tudo que conquistei aqui é continuar firme, lutando com a certeza e o compromisso que devo fazer um governo ainda melhor e mais transformador que nas outras quatro vezes que fui prefeito desta cidade" disse Ronaldo, ao CORREIO, na última semana.