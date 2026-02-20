VIOLÊNCIA

Suspeito de matar adolescente, líder de facção baiano é preso em São Paulo

Traficante foi encontrado na cidade de Ferraz de Vasconcelos

O líder de uma facção criminosa com atuação na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi preso nesta quinta-feira (19). Ele foi encontrado em Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde se escondia na Rua da Mata, no bairro Vila Iolanda.

Segundo informações da polícia, o homem, de 24 anos, que teve a identidade divulgada, possui histórico criminal por receptação, roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo desde a adolescência. Ele havia sido preso no Conjunto Penal Advogado Milton Gonçalves, mas estava foragido após fugir da unidade.

Além de responder por envolvimento com o tráfico de drogas, o homem também é apontado como um dos envolvidos na morte do adolescente Caio Filipe Silva dos Santos, de 16 anos. O jovem foi morto em 13 de abril de 2024, no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista.