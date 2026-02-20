Acesse sua conta
Suspeito de matar adolescente, líder de facção baiano é preso em São Paulo

Traficante foi encontrado na cidade de Ferraz de Vasconcelos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:01

Traficante de Vitória da Conquista foi preso em SP Crédito: Divulgação/SSP-BA

O líder de uma facção criminosa com atuação na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi preso nesta quinta-feira (19). Ele foi encontrado em Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde se escondia na Rua da Mata, no bairro Vila Iolanda.

Segundo informações da polícia, o homem, de 24 anos, que teve a identidade divulgada, possui histórico criminal por receptação, roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo desde a adolescência. Ele havia sido preso no Conjunto Penal Advogado Milton Gonçalves, mas estava foragido após fugir da unidade.

Além de responder por envolvimento com o tráfico de drogas, o homem também é apontado como um dos envolvidos na morte do adolescente Caio Filipe Silva dos Santos, de 16 anos. O jovem foi morto em 13 de abril de 2024, no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista.

Ele foi capturado por equipes do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA-M) e do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM-M), de Ferraz de Vasconcelos, e levado para um Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça e deverá ser recambiado ao sistema prisional da Bahia.

