AGENDA

Programação gratuita terá aula de defesa pessoal para mulheres

Eventos incluem show e sessão de cinema adaptada em shopping

Thais Borges

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:58

Semana da Mulher terá programação gratuita com defesa pessoal, show e cinema no Parque Shopping Bahia Crédito: Yuri Couto/Divulgação

Até o dia 13 deste mês, mulheres podem participar de uma programação gratuita que inclui desde yoga e aula de defesa pessoal à sessão de cinema adaptada. A partir desta sexta-feira (6), o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, terá atividades especiais como parte das ações do mês em que o empreendimento celebra seis anos de funcionamento, com atividades temáticas ao longo de março.

Nesta sexta-feira, a agenda começa com workshop sobre protagonismo feminino, no tablado do L3, das 16h às 19h. O encontro é fechado para participantes previamente convidadas.

Já no sábado (7), das 16h às 19h, a Praça de Alimentação recebe uma aula de defesa pessoal aberta ao público. A atividade será conduzida pelo mestre Márcio Mascarenhas, 7º dan de taekwondo, e pela professora Ana Paula Senna, kruang preto de Muay Thai. Serão apresentadas técnicas básicas e orientações práticas para prevenção e segurança pessoal, com demonstrações acessíveis.

O domingo (8), data que marca o Dia Internacional da Mulher, terá duas ações. Das 9h às 10h, colaboradoras do shopping podem participar de uma aula de yoga com a Live!. À tarde, das 17h às 19h, a cantora Luana Matos se apresenta na Praça de Alimentação.

No dia 10 (terça-feira), às 14h, o Cinematerna realiza sessão especial no Cinépolis do Parque Shopping Bahia. O projeto é voltado a mães com bebês de até 18 meses e conta com ambiente adaptado, com volume reduzido e iluminação mais suave.

Encerrando a programação, no dia 13 (sexta-feira), das 19h às 21h, a Praça de Alimentação recebe o evento “Elas Fazem Acontecer”, que presta homenagem a mulheres de Lauro de Freitas com trajetórias de destaque em diferentes áreas.

Serviço – Semana da Mulher

Local: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas

* 06/03 – Workshop Protagonismo Feminino

Tablado L3 | 16h às 19h | Evento fechado

* 07/03 – Aula de Defesa Pessoal

Praça de Alimentação | 16h às 19h | Aberto ao público

* 08/03 – Aula de Yoga com a Live!

Praça de Alimentação | 9h às 10h | Atividade interna

* 08/03 – Show de Luana Matos

Praça de Alimentação | 17h às 19h

* 10/03 – Cinematerna

Cinépolis | 14h

* 13/03 – Elas Fazem Acontecer