Quanto custa sair no Bloco Vumbora de Bell Marques no Carnaval de Salvador

Preço do abadá do Bloco Vumbora varia de acordo com o dia e o pacote escolhido

Heider Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:00

Foliões curtem Bell Marques no Bloco Vumbora com abadás a partir de R$ 1.190 Crédito: Reprodução

O Carnaval de Salvador 2026 terá uma das atrações mais aguardadas pelos fãs de axé music: o Bloco Vumbora, comandado por Bell Marques. O desfile acontece na sexta e no sábado do circuito Barra-Ondina, reunindo foliões de todas as idades e de diferentes partes do Brasil e do mundo.

Os abadás do Bloco Vumbora têm preço de lançamento de R$ 1.190 por dia, com a opção de pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Comprar antecipadamente garante desconto, enquanto os valores podem subir à medida que a folia se aproxima.

O Vumbora se consolidou como o bloco alternativo de Bell Marques, combinando repertório cheio de sucessos do axé e da própria carreira do cantor com a energia contagiante de seus foliões. A proposta é proporcionar uma experiência única, com uma atmosfera de festa que transforma o circuito Barra-Ondina em um verdadeiro caldeirão de alegria.

Além da música e animação, o Bloco Vumbora oferece uma infraestrutura completa para garantir conforto e segurança. Entre os serviços disponíveis estão:

Trio elétrico potente, equipado com som e iluminação modernos

Estrutura de segurança dentro das cordas do bloco

Banheiros masculinos e femininos no carro de apoio

Bar e lanchonete com bebidas e alguns alimentos

Posto de atendimento médico e suporte ao folião

A presença de Bell Marques, combinada com a estrutura e o engajamento do público, torna o Bloco Vumbora um dos mais prestigiados e disputados do Carnaval baiano, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os foliões.