Contagem regressiva: Salvador inicia montagem das estruturas para o Carnaval 2026

O Carnaval na capital baiana está marcado para acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 05:00

Veja como estão as estruturas montadas para o Carnaval de Salvador
Veja como estão as estruturas montadas para o Carnaval de Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Oficialmente, 2026 já começou. Mas, o baiano sabe bem que o ano só se inicia, de fato, depois do Carnaval. Faltando um mês para o início da celebração popular, as ruas de Salvador que lotam de foliões durante a festa começam a se preparar para receber a folia com a montagem das estruturas. O Carnaval na capital baiana está marcado para acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Com a festa começando a invadir a cidade, a reportagem passou por locais chave da folia, como Centro Histórico, Campo Grande, Barra e Ondina. Com exceção do Pelourinho, os locais já contam com trabalhadores contratados para montar as estruturas. No circuito Dodô (Barra/Ondina), a montagem da passarela dos ambulantes começou a se estruturar há poucos dias. Mais à frente existem camarotes que já iniciaram o processo bem antes, no início de dezembro.

Veja como estão as estruturas montadas para o Carnaval de Salvador

Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas na Barra por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas na Barra por Sora Maia/CORREIO
"Robertinho" trabalha na montagem das estruturas, mas já espera para curtir a folia por Sora Maia/CORREIO
"Robertinho" trabalha na montagem das estruturas, mas já espera para curtir a folia por Sora Maia/CORREIO
Veja como estão as estruturas montadas em Ondina por Sora Maia/CORREIO

Próximo ao Farol da Barra, Robertinho Santos era um dos trabalhadores responsáveis pela montagem das estruturas. Esbanjando sorrisos e simpatia, o profissional contou que trabalha antes e depois da festa, mas nunca durante o Carnaval. No período da folia, a semana é somente para curtir. “Eu amo a festa. Venho aqui para a Barra aproveitar a minha folguinha. Não perco nunca o meu Harmonia e esse ano vou estar de novo festejando”, revelou.

No circuito Osmar, o Campo Grande tinha um grupo com 12 pessoas trabalhando na montagem. Ângela Maria contou que mora ao lado do circuito há oito anos. Quando a festa começa, a família toda vai aproveitar o “camarote caseiro”. Apesar de amar a folia, a baiana de 60 anos diz odiar o barulho que a atrapalha na hora de dormir.

“Eu gosto, agora tem uma coisa errada. Depois das 23h ficam aquelas bandas tocando e não deixam ninguém dormir. Somente isso me irrita, mas é bom passar o carnaval perto do circuito. Quem não toma empurrão, pula, dança, vai dormir, acorda, levanta de novo e vai para a festa”, contou. Segundo Ângela, cerca de 30 pessoas vão para seu apartamento no período da festa.

Vistoria em ação

Nesta quarta-feira (7), equipes de diversos órgãos da Prefeitura de Salvador fizeram uma vistoria nos circuitos no Campo Grande e no Pelourinho (Batatinha). No Centro Histórico, as estruturas presentes ainda eram aquelas montadas para as festas de fim de ano. No dia anterior, os engenheiros, técnicos, analistas e outros especialistas da gestão municipal realizaram o mesmo trabalho no trajeto Barra/Ondina. O objetivo foi verificar se as normas de segurança estão sendo cumpridas e identificar ajustes necessários.

A vistoria observou, por exemplo, se a área para manobra dos trios elétricos está sendo respeitada, questões relacionadas às rotas de fuga de pedestres e de ambulâncias, além das áreas destinadas aos banheiros e a distribuição dos ambulantes. As equipes analisaram ainda se as estruturas dos camarotes estão sendo montadas de acordo com os licenciamentos, as delimitações dos espaços de mídia e a proteção das marcas.

A operação é comandada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), que produz um relatório com as informações, imagens e pedidos de correções e alterações identificados pelos técnicos. As vistorias dos circuitos são realizadas todos os anos de forma conjunta, com representantes dos órgãos municipais e estaduais.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, explicou que o objetivo é antecipar e prevenir os problemas: “O Carnaval de Salvador começa muito antes dos dias oficiais de festa. Essa reunião técnica com as equipes operacionais mostra o cuidado e a responsabilidade da Prefeitura em planejar cada detalhe com antecedência, garantindo serviços públicos funcionando de forma integrada em um dos maiores eventos do mundo”.

