Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Expulso do BBB26 por agressão, Paulo Augusto se pronuncia pela primeira vez

Ex-participante deixou a casa mais vigiada do Brasil após empurrar o modelo Jonas

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 17:32

Veja o momento em que Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26
Veja o momento em que Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O ex-BBB Paulo Augusto quebrou o silêncio neste sábado (31) comentou sua saída do programa em uma atualização feita em seu perfil oficial em uma rede social. Fora da disputa pelo prêmio de tanto, ele aproveitou para agradecer o suporte que recebeu das cidades onde possui laços familiares e afetivos durante a breve participação no reality.

"Quero agradecer a todo mundo pelo apoio e carinho desde a Casa de Vidro, ao apoio da minha cidade, Itaguaru, onde eu moro, a Anápolis, minha cidade natal, e onde minha avó mora, Itauçu. Quero agradecer a todo mundo que está me mandando mensagens positivas. Estou muito grato pela oportunidade... É isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer. Estamos firmes aqui", comentou.

Ainda no vídeo, o ex-confinado celebrou o retorno para casa: "Já estou em solos goianos, terra que amo demais, e pela qual só existe gratidão. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo o que ainda vai vir", acrescentou na legenda da publicação. O brother deixou a casa mais vigiada do Brasil após infringir uma das regras de convivência. Ao tentar atender ao Big Fone, Paulo empurrou no modelo Jonas. Com o impacto, o veterano caiu, o que levou a direção a anunciar a expulsão imediata de Paulo Augusto por agressão física.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lembra dela? Ex-vice-campeã do BBB perde quase 40kg e surpreende ao posar de biquíni

Globo mostra imagens inéditas do empurrão que selou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26

Veja o momento que causou a expulsão de Paulo Augusto no BBB 26

Equipe de Paulo Augusto se pronuncia após expulsão do participante do BBB 26: ‘Lamentamos profundamente’

Entenda o que aconteceu para Paulo Augusto ser expulso do BBB 26

Tags:

Bbb Expulsão

Mais recentes

Imagem - Bloco pré-carnavalesco arrecada doações para hospital pediátrico em Salvador

Bloco pré-carnavalesco arrecada doações para hospital pediátrico em Salvador
Imagem - ‘Coração Acelerado’: Eliomar acorda do coma e pede perdão para à filha Janete

‘Coração Acelerado’: Eliomar acorda do coma e pede perdão para à filha Janete
Imagem - ‘No dia do Oscar, não sei o que vai ser de mim’, brinca Lázaro Ramos sobre indicação de Wagner Moura; veja vídeo

‘No dia do Oscar, não sei o que vai ser de mim’, brinca Lázaro Ramos sobre indicação de Wagner Moura; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao senado integrando oposição a Lula
01

Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao senado integrando oposição a Lula

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
02

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
03

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
04

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A