Expulso do BBB26 por agressão, Paulo Augusto se pronuncia pela primeira vez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 17:32
O ex-BBB Paulo Augusto quebrou o silêncio neste sábado (31) comentou sua saída do programa em uma atualização feita em seu perfil oficial em uma rede social. Fora da disputa pelo prêmio de tanto, ele aproveitou para agradecer o suporte que recebeu das cidades onde possui laços familiares e afetivos durante a breve participação no reality.
"Quero agradecer a todo mundo pelo apoio e carinho desde a Casa de Vidro, ao apoio da minha cidade, Itaguaru, onde eu moro, a Anápolis, minha cidade natal, e onde minha avó mora, Itauçu. Quero agradecer a todo mundo que está me mandando mensagens positivas. Estou muito grato pela oportunidade... É isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer. Estamos firmes aqui", comentou.
Ainda no vídeo, o ex-confinado celebrou o retorno para casa: "Já estou em solos goianos, terra que amo demais, e pela qual só existe gratidão. Grato por tudo o que foi vivido e por tudo o que ainda vai vir", acrescentou na legenda da publicação. O brother deixou a casa mais vigiada do Brasil após infringir uma das regras de convivência. Ao tentar atender ao Big Fone, Paulo empurrou no modelo Jonas. Com o impacto, o veterano caiu, o que levou a direção a anunciar a expulsão imediata de Paulo Augusto por agressão física.