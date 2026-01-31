BIG BROTHER BRASIL

Expulso do BBB26 por agressão, Paulo Augusto se pronuncia pela primeira vez

Ex-participante deixou a casa mais vigiada do Brasil após empurrar o modelo Jonas

Nauan Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 17:32

Veja o momento em que Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

O ex-BBB Paulo Augusto quebrou o silêncio neste sábado (31) comentou sua saída do programa em uma atualização feita em seu perfil oficial em uma rede social. Fora da disputa pelo prêmio de tanto, ele aproveitou para agradecer o suporte que recebeu das cidades onde possui laços familiares e afetivos durante a breve participação no reality.

"Quero agradecer a todo mundo pelo apoio e carinho desde a Casa de Vidro, ao apoio da minha cidade, Itaguaru, onde eu moro, a Anápolis, minha cidade natal, e onde minha avó mora, Itauçu. Quero agradecer a todo mundo que está me mandando mensagens positivas. Estou muito grato pela oportunidade... É isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer. Estamos firmes aqui", comentou.