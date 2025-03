CULTURA

Caetano e Bethânia venderam 550 mil ingressos em turnê com 19 shows: 'sucesso escrito nas estrelas'

Salvador teve dois shows

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de março de 2025 às 17:00

Irmãos receberam certificado Crédito: Divulgação

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram reconhecidos com um certificado de platina após ultrapassarem a marca de 500 mil ingressos vendidos em sua turnê conjunta. A série de shows, que começou em agosto de 2023 no Rio de Janeiro, chegou ao fim neste sábado (22) em Porto Alegre. >

Nas redes sociais, Caetano agradeceu ao público e à equipe envolvida. “Tudo isso só foi possível graças a vocês e todos os profissionais envolvidos na turnê nacional mais buscada de 2024”, escreveu.>

Maria Bethânia também celebrou o feito: “O sucesso desta turnê está escrito nas estrelas, nos sonhos mais puros”.>

Irmãos encerraram turnê conjunta>

Caetano Veloso e Maria Bethânia apresentaram, neste sábado (22), em Porto Alegre, o último show da turnê conjunta que teve início no segundo semestre de 2024. A apresentação aconteceu na Arena do Grêmio.>

Realizada pela Live Nation, a tour Caetano & Bethânia reuniu 550 mil pessoas em 19 shows. “Tudo isso só foi possível graças a vocês e todos os profissionais envolvidos na turnê nacional mais buscada de 2024! Sucesso total”, disse Veloso em postagem nas redes sociais.>

O show de quase 2h30 de duração contava com clássicos incontornáveis da dupla, como Alegria, Alegria, Você Não me Ensinou a Te Esquecer, Você é Linda, Explode Coração, Vaca Profana, Reconvexo e muitos outros.>

O espetáculo marcou o retorno deles aos palcos juntos após 46 anos desde sua primeira apresentação em dupla, em 1978. Na ocasião, os irmãos se apresentaram com um encontro despretensioso nos palcos do Teatro Santo Antonio (hoje Martim Gonçalves), em Salvador, e o show acabou se estendendo por outras capitais brasileiras (logo em seguida, eles ocuparam o Canecão, no Rio).>

A apresentação (que depois virou disco ao vivo) começava com “Tudo de novo”, inédita de Caetano para o encontro, e teve como novidade uma curiosa inversão de repertório: Caetano, por exemplo, cantava “Carcará” (marca de Bethânia no “Opinião”), e ela, “Leãozinho” (que o cantor andou sinalizando nas redes como possível número do novo show conjunto). E, em duo, eles interpretavam “Maninha”, de Chico Buarque, cantada originalmente pelo compositor com a sua irmã, Miucha.>