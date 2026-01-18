Acesse sua conta
Glass beach: o efeito surpreendente da 'areia de vidro' em praia paradisíaca nos EUA

Entenda como o Oceano Pacífico limpou uma praia poluída e a transformou em um tesouro turístico

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00

Glass Beach prova que a regeneração ambiental pode criar paisagens deslumbrantes a partir de resíduos antigos
Glass Beach prova que a regeneração ambiental pode criar paisagens deslumbrantes a partir de resíduos antigos Crédito: Moximox/Wikimedia Commons

Você já pensou que o lixo de ontem pode se transformar no tesouro turístico de hoje? Essa é a realidade da Glass Beach, um exemplo fascinante de como o planeta pode agir sobre a interferência humana.

O que antes era um depósito de detritos tornou-se uma das paisagens mais fotografadas do litoral americano. O mar utilizou sua força para lapidar o vidro descartado, devolvendo-o como cristais suaves e muito seguros.

Um passado de abandono ambiental

Durante várias décadas, a falta de fiscalização ambiental permitiu que a praia servisse de lixão público.

Inúmeros objetos de vidro foram abandonados diretamente na costa por moradores e empresas situadas na região de Fort Bragg, na Califórnia.

O descarte ocorria sem qualquer preocupação com o futuro da fauna ou da flora daquela região costeira.

Posteriormente, o governo realizou mutirões de limpeza para retirar os materiais mais perigosos, pesados e também poluentes.

Contudo, os fragmentos menores de vidro ficaram para trás, sujeitos à movimentação contínua e poderosa das marés californianas.

Esse atrito constante com a água e as pedras poliu cada pedaço, removendo todas as pontas afiadas.

O novo rosto da costa californiana

Depois de passar por uma revitalização que durou cinco anos na década de 1990, o espaço foi reaberto. Hoje, o local é um santuário ecológico que abriga diversas espécies marinhas em um terreno vasto.

As autoridades locais reforçam que levar as pedras coloridas para casa é proibido pelos regulamentos do parque.

Preservar cada pedaço de vidro é essencial para manter a integridade visual e biológica deste ecossistema marinho único.

A área total de 150 mil metros quadrados precisa da ajuda de todos para continuar brilhando intensamente.

