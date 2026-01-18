Glass beach: o efeito surpreendente da 'areia de vidro' em praia paradisíaca nos EUA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:00
Você já pensou que o lixo de ontem pode se transformar no tesouro turístico de hoje? Essa é a realidade da Glass Beach, um exemplo fascinante de como o planeta pode agir sobre a interferência humana.
O que antes era um depósito de detritos tornou-se uma das paisagens mais fotografadas do litoral americano. O mar utilizou sua força para lapidar o vidro descartado, devolvendo-o como cristais suaves e muito seguros.
Glass Beach
Durante várias décadas, a falta de fiscalização ambiental permitiu que a praia servisse de lixão público.
Inúmeros objetos de vidro foram abandonados diretamente na costa por moradores e empresas situadas na região de Fort Bragg, na Califórnia.
O descarte ocorria sem qualquer preocupação com o futuro da fauna ou da flora daquela região costeira.
Posteriormente, o governo realizou mutirões de limpeza para retirar os materiais mais perigosos, pesados e também poluentes.
Contudo, os fragmentos menores de vidro ficaram para trás, sujeitos à movimentação contínua e poderosa das marés californianas.
Esse atrito constante com a água e as pedras poliu cada pedaço, removendo todas as pontas afiadas.
Depois de passar por uma revitalização que durou cinco anos na década de 1990, o espaço foi reaberto. Hoje, o local é um santuário ecológico que abriga diversas espécies marinhas em um terreno vasto.
As autoridades locais reforçam que levar as pedras coloridas para casa é proibido pelos regulamentos do parque.
Preservar cada pedaço de vidro é essencial para manter a integridade visual e biológica deste ecossistema marinho único.
A área total de 150 mil metros quadrados precisa da ajuda de todos para continuar brilhando intensamente.