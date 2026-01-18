Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quarto Branco: veja o momento em que os quatro novos participantes entram na casa do BBB 26

Após mais de 120 horas de duração, a dinâmica terminou na madrugada deste domingo (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:41

Quarto Branco: veja o momento em que os quatro novos participantes entram na casa do BBB 26
Quarto Branco: veja o momento em que os quatro novos participantes entram na casa do BBB 26 Crédito: Globo

A dinâmica do Quarto Branco foi encerrada na madrugada deste domingo (18) e definiu os últimos participantes do Big Brother Brasil 26. Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus permaneceram no espaço até o anúncio final feito por Tadeu Schmidt e garantiram vaga no reality.

O desafio superou 120 horas de duração, tornando-se o mais longo já registrado no programa. Os candidatos estavam confinados no cômodo desde a noite da última segunda-feira (12), após não terem sido escolhidos pelo público nas Casas de Vidro.

Conheça os vencedores do Quarto Branco

Gabriela por Globo/ Manoella Mello
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Matheus por Globo/ Manoella Mello
Chaiany por Globo/ Manoella Mello
1 de 4
Gabriela por Globo/ Manoella Mello

Ao longo dos dias, a disputa teve diversas desistências. Ricardinho foi o primeiro a deixar o Quarto Branco, após pouco mais de 12 horas. A saída foi marcada por discussões e um clima de tensão entre os participantes que ainda permaneciam na dinâmica.

Na quinta-feira (15), Elisa optou por apertar o botão vermelho depois de mais de 65 horas de confinamento. Representante da Casa de Vidro do Sul, ela abriu mão da vaga e deixou o espaço durante a noite.

Com o tempo já ultrapassando 95 horas, Lívia decidiu sair da disputa ao aceitar um prêmio de R$ 50 mil. Pouco depois, Ricardo também desistiu e apertou o botão na marca de 100 horas dentro do Quarto Branco.

Antes do encerramento oficial da dinâmica, Rafaella passou mal, precisou de atendimento médico e também deixou a disputa. Com isso, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus permaneceram até o fim e confirmaram presença no BBB 26.

Veja o vídeo da entrada:

Quarto Branco do BBB 26

Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
Quarto Branco por Reprodução
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Quarto branco do 'BBB 26' por Reprodução/TV Globo
Gabriela, Livia, Rafaella e Leandro no Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
1 de 17
Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução

Tags:

Bbb Quarto Branco

Mais recentes

Imagem - BBB 26 passa a ter dois participantes baianos após maratona de 120 horas no quarto branco

BBB 26 passa a ter dois participantes baianos após maratona de 120 horas no quarto branco
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (18 de janeiro): escolhas sutis que reorganizam a semana

Cor e número da sorte de hoje (18 de janeiro): escolhas sutis que reorganizam a semana
Imagem - Henri Castelli fala pela 1ª vez após sofrer duas convulsões dentro do BBB: 'Assustado ainda'

Henri Castelli fala pela 1ª vez após sofrer duas convulsões dentro do BBB: 'Assustado ainda'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
01

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado
03

Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Ministério Público abre concurso público para nível fundamental com salário de R$ 4,5 mil
04

Ministério Público abre concurso público para nível fundamental com salário de R$ 4,5 mil