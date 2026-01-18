REALITY

Quarto Branco: veja o momento em que os quatro novos participantes entram na casa do BBB 26

Após mais de 120 horas de duração, a dinâmica terminou na madrugada deste domingo (18)

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:41

Quarto Branco: veja o momento em que os quatro novos participantes entram na casa do BBB 26 Crédito: Globo

A dinâmica do Quarto Branco foi encerrada na madrugada deste domingo (18) e definiu os últimos participantes do Big Brother Brasil 26. Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus permaneceram no espaço até o anúncio final feito por Tadeu Schmidt e garantiram vaga no reality.

O desafio superou 120 horas de duração, tornando-se o mais longo já registrado no programa. Os candidatos estavam confinados no cômodo desde a noite da última segunda-feira (12), após não terem sido escolhidos pelo público nas Casas de Vidro.

Conheça os vencedores do Quarto Branco 1 de 4

Ao longo dos dias, a disputa teve diversas desistências. Ricardinho foi o primeiro a deixar o Quarto Branco, após pouco mais de 12 horas. A saída foi marcada por discussões e um clima de tensão entre os participantes que ainda permaneciam na dinâmica.

Na quinta-feira (15), Elisa optou por apertar o botão vermelho depois de mais de 65 horas de confinamento. Representante da Casa de Vidro do Sul, ela abriu mão da vaga e deixou o espaço durante a noite.

Com o tempo já ultrapassando 95 horas, Lívia decidiu sair da disputa ao aceitar um prêmio de R$ 50 mil. Pouco depois, Ricardo também desistiu e apertou o botão na marca de 100 horas dentro do Quarto Branco.

Antes do encerramento oficial da dinâmica, Rafaella passou mal, precisou de atendimento médico e também deixou a disputa. Com isso, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus permaneceram até o fim e confirmaram presença no BBB 26.

Veja o vídeo da entrada: