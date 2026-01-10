SOL E MAR

Conheça 7 beachs clubs para curtir as praias de Salvador neste verão

CORREIO listou os principais estabelecimentos que atraem baianos e turistas na estação mais quente do ano

Maysa Polcri

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07:00

Principote oferece estrutura com comodidade no Rio Vermelho

Com a alta temporada, os beach clubs passam a atrair ainda mais quem busca lazer nas praias de Salvador sem abrir mão da comodidade. Eles oferecem estrutura fixa para quem busca passar mais tempo à beira-mar, com serviços de alimentação, áreas de descanso, programação musical e mais segurança.



O CORREIO selecionou uma lista com sete espaços para quem quer curtir o verão com estrutura e boa vista. Afinal, são 60 quilômetros de orla na capital baiana para você aproveitar como preferir. Os espaços são charmosos, atendem grupos de todos os tamanhos, além de garantir conforto durante o dia todo. Confira abaixo a lista.

