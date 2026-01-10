Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça 7 beachs clubs para curtir as praias de Salvador neste verão

CORREIO listou os principais estabelecimentos que atraem baianos e turistas na estação mais quente do ano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07:00

Restaurante Principote é alvo de denúncias de moradores do Rio Vermelho
Principote oferece estrutura com comodidade no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Com a alta temporada, os beach clubs passam a atrair ainda mais quem busca lazer nas praias de Salvador sem abrir mão da comodidade. Eles oferecem estrutura fixa para quem busca passar mais tempo à beira-mar, com serviços de alimentação, áreas de descanso, programação musical e mais segurança. 

O CORREIO selecionou uma lista com sete espaços para quem quer curtir o verão com estrutura e boa vista. Afinal, são 60 quilômetros de orla na capital baiana para você aproveitar como preferir. Os espaços são charmosos, atendem grupos de todos os tamanhos, além de garantir conforto durante o dia todo. Confira abaixo a lista. 

Conheça 7 beachs clubs para curtir o dia em Salvador

Queridinho do Rio Vermelho, o Principote oferece uma experiência de luxo, na praia do Buracão. Tem restaurante de culinária Medirrânea, piscina de borda infinita e day use a partir de R$ 70 (@principote_salvador) por Divulgação
Salvador Beach Club, na orla de Patamares, é ideal para quem busca diversão para crianças com segurança. Entrada a partir de R$ 60 (@salvadorbeachclub) por Divulgação
Blue Praia Bar também fica na praia do Buracão e oferece experiência sofisticada especialmente para quem busca bons drinks à beira mar. Entrada a partir de R$ 50 (@bluepraia)  por Divulgação
Pipa Beach Club, na praia do Flamengo, é considerado o primeiro desse tipo em Salvador. Possui terreno amplo, coqueiral à beira-mar e DJ aos finais de tarde. A entrada é gratuita (@pipa.beachclub) por Divulgação
Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o Mahi Mahi oferece piscina e acesso direto ao mar, no Corredor da Vitória. Day use a partir de R$ 70 (@mahimahisalvador)  por Divulgação
A Barraca do Lôro, em Praia do Flamengo, oferece comodidade para quem quer relaxar, além de ampla opções de de serviços,  como massoterapia e espaço infantil (@barracadoloro) por Fábio Marconi/Divulgação
Em Patamares, o Maho Beach Club possui estrutura confortável, banheiros climatizados, piscina e área para realização de eventos, que ocorrem aos finais de semana (@mahobeachclub) por Divulgação
1 de 7
Queridinho do Rio Vermelho, o Principote oferece uma experiência de luxo, na praia do Buracão. Tem restaurante de culinária Medirrânea, piscina de borda infinita e day use a partir de R$ 70 (@principote_salvador) por Divulgação

Confira os valores deste verão para entrada em cada estabelecimento através dos contatos oficiais. 

Mais recentes

Imagem - Reviravolta: Escola Afro-Brasileira Maria Felipa anuncia que vai continuar em Salvador

Reviravolta: Escola Afro-Brasileira Maria Felipa anuncia que vai continuar em Salvador
Imagem - Estação de metrô se transforma em palco com projeto “Trilhos de Verão”

Estação de metrô se transforma em palco com projeto “Trilhos de Verão”
Imagem - Plano Inclinado terá operação suspensa durante o fim de semana

Plano Inclinado terá operação suspensa durante o fim de semana

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa