NOVELA DAS 6

Margarida choca ao revelar identidade secreta em 'Êta Mundo Melhor!': entenda

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de julho de 2025 às 15:12

Margarida em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Êta Mundo Melhor! segue trazendo surpresas ao público. Uma das mais inesperadas vem da personagem Margarida (Nívea Maria), dona da pensão e símbolo de recato na trama. O que ninguém esperava era que ela escondesse um passado pra lá de brilhante literalmente. >

Durante uma ida à rádio com Dita (Jeniffer Nascimento) e Manoela (Dhu Moraes), Margarida reencontra Lúcio (Tony Tornado), antigo conhecido e dono da emissora. A reação dele deixa todos surpresos: ele a reconhece como Mimi, a vedete mais famosa dos tempos dourados do Teatro de Revista. “Margarida, a flor mais linda do teatro!”, exclama, revelando que a doce senhora já foi uma estrela de brilho próprio.>

O passado glamouroso de Margarida inclui apresentações em trajes ousados, com maiôs cheios de lantejoulas e adereços extravagantes, como uma cauda de pavão. A revelação deixa Dita boquiaberta: “Uia, pensei qui a sinhora era toda certinha, dona Margarida”, brinca, expressando a reação do público diante do contraste entre o presente discreto da personagem e seu passado.>

Mas afinal, quem eram as vedetes? No auge do Teatro de Revista, entre os anos 1940 e 1950, essas mulheres eram as verdadeiras estrelas do entretenimento nacional. Brilhavam nos palcos com dança, música e humor, além de serem formadoras de opinião e ícones de moda; figuras como Virgínia Lane e Carmen Miranda marcaram época nesse cenário.>

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A escolha de Nívea Maria para viver Margarida reforça o valor da personagem: com mais de 60 anos de carreira, a atriz é conhecida por sua elegância e capacidade de dar vida a papéis multifacetados. >