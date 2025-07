VEJA COMO SERÁ

Corpo de Preta Gil será levado em cortejo no circuito de blocos do Carnaval

Cortejo passará pelo trajeto criado pela Prefeitura para homenagear a cantora

F Felipe Sena

Publicado em 24 de julho de 2025 às 20:44

Preta Gil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Como uma forma de homenagem, o corpo da cantora Preta Gil será levado em cortejo pelo Corpo de Bombeiros após velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). >

De acordo com a Prefeitura do Rio, o cortejo passará pelo Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, criado pela Prefeitura como parte oficial da programação do Carnaval da cidade para homenagear a carioca, que durante a festa comandava o Bloco da Preta.>

O velório aberto ao público no Theatro Municipal será realizado entre as 9h e 13h. O cortejo começa logo em seguida e seguirá o seguinte trajeto:>

Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Avenida Francisco Bicalho, Viaduto do Gasômetro, pista lateral da Avenida Brasil (Caju) e encerra na Rua Monsenhor Manuel Gomes - no Cemitério da Penitência, onde o corpo será cremado. A proibição de estacionamentos das vias próximas ao Theatro Municipal começa nesta quinta-feira (24) a partir das 19h.>

Ainda de acordo com a prefeitura do Rio, equipes do Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Comlurb atuarão na região. Toda movimentação será monitorada por profissionais de diferentes órgãos, com 13 câmeras na área da Cinelândia pelo COR, além de outras 30 espalhadas pelo percurso entre o Theatro Municipal e o Cemitério da Penitência, no Caju.>

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) vão atuar no apoio operacional. Guardas municipais também atuarão como batedores para o cortejo na chegada e saída do corpo ao Theatro Municipal. Agentes da Seop e da GM-Rio farão o ordenamento do entorno e orientação da fila para o velório.>

Para viabilizar a movimentação do público, foi preparado um esquema de tráfego, que começa com a proibição de estacionamento e segue com as seguintes interdições:>

Proibição de estacionamento>

- Das 19h de quinta-feira (24/7) às 18h de sexta-feira (25/7)>

- Toda a extensão da Avenida Treze de Maio>

- Das 6h às 18h de sexta-feira (25/7)>

- Rua Araújo Porto Alegre, em toda a extensão>

- Avenida Evaristo da Veiga, entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Rio Branco>

Interdições ao tráfego>

- Das 23h de 24/7 às 18h de 25/7>

- Avenida Treze de Maio>

- Rua Manoel de Carvalho (esquina com Avenida Treze de Maio)>

- Das 6h às 18h de 25/7>