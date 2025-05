ENTENDA

Casados, Otaviano Costa e Flávia Alessandra decidem morar em casas separadas

Casal tem curtido relacionamento à distância

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2025 às 15:16

Otaviano Costa e Flávia Alessandra Crédito: Reprodução

Após 19 anos de relacionamento, Otaviano Costa e Flávia Alessandra decidiram viver em casas separadas. Mas calma, eles seguem casados e apaixonados. É que o trabalho exigiu que o casal começasse uma espécie de namoro à distância.>

Com a estreia do programa “Melhor da Noite”, que Otaviano apresenta ao vivo em São Paulo, ele está passando três dias da semana longe da casa onde mora com a atriz no Rio. Apesar do desafio, ele garante que o amor só ganhou força com a distância.>

“Já tivemos a ponte-aérea nas nossas vidas, mas com uma casa só. Agora temos duas. Estou me estruturando para que as meninas também se sintam bem aqui em São Paulo, porque o projeto é de longo prazo”, contou o apresentador. “Amo São Paulo, mas sou mais apaixonado pela nossa vida no Rio”, completou.>

Segundo ele, a distância intensificou o desejo de estar junto. “Deu ainda mais tempero para nossa vontade de querer um pegar o outro, de chegar em casa e querer ver a minha esposa. A gente gosta de se pegar, é muito gostoso ainda para a gente”, disse. “Somos muito sentimento, muito unha e carne.”>

A relação, marcada por bom humor e leveza, é celebrada com frequência. “Já renovamos votos em cinco ou seis lugares do mundo. Casamos na Tailândia, em Las Vegas, na Grécia… Sempre encontramos um motivo para comemorar”, disse Otaviano, que completa 19 anos de casamento com Flávia em outubro.>

Ele também destacou o cuidado em separar o trabalho da vida pessoal. “Se a gente está vendo um filme, não se fala de trabalho. Se está com a Olívia, não se fala de trabalho. Valorizamos esse equilíbrio para não gerar desgaste. Mesmo com a vida já estabelecida, a gente continua em ebulição criativa.”>

