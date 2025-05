MÃE E FILHA

Monique e Bárbara Evans fazem as pazes após meses de brigas e afastamento

Ex-modelo confirma reconciliação com a filha e planeja parabenizá-la pelo aniversário

Depois de meses de brigas públicas e afastamento, Monique Evans e Bárbara Evans voltaram a se falar. A reconciliação entre mãe e filha foi confirmada por Monique, que contou estar trocando mensagens com a influenciadora e se mostrou animada com a retomada da relação. “Já tá tudo okay”, afirmou.>

O reencontro afetivo acontece às vésperas do aniversário de Bárbara, que completa 33 anos nesta quinta-feira (22). Monique disse que pretende ser uma das primeiras a parabenizá-la. A aproximação marca um novo capítulo após um período conturbado, no qual a ex-modelo ficou afastada da filha e dos netos.>

No aniversário de três anos de Ayla, filha de Bárbara, celebrado em abril, Monique sequer foi convidada. Na ocasião, usou as redes sociais para se declarar à neta, mesmo à distância. “Vovó queria muito estar hoje com você. Saiba que a Vovó Mique te ama demaisssss!!!”, escreveu.>