Baiana, chef Lili Almeida celebra memória de Preta Gil no Expresso 2222: 'Isso aqui é ela viva'

Apresentadora falou sobre os planos para os próximos dias de festa e revelou suas apostas para música do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:41

Lilian Almeida
Lilian Almeida Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Presença tradicional no Camarote Expresso 2222, a chef e apresentadora Lili Almeida celebrou mais uma vez a folia no Edifício Oceania, em homenagem à memória da cantora Preta Gil, na noite deste domingo (15). Em conversa com o Correio, a cozinheira falou sobre os planos para os próximos dias de festa e revelou suas apostas para música do Carnaval.

“O mais importante do Expresso é a homenagem à Preta. Não tem como a gente olhar para esse lugar e não pensar nela, não visualizar Preta. É uma homenagem merecida. Isso aqui é ela viva. É a gente fazendo com que ela continue aqui. É maravilhoso estar aqui”, declarou.

Neste Carnaval, Lili já saiu atrás de artistas como Olodum, Cortejo Afro e Margareth Menezes, mas ainda está na expectativa de curtir Ivete Sangalo. “O Carnaval de Salvador é especial. Até o que já é mais antigo continua superquerido e muito esperado”, frisou.

Sobre sua aposta para o hit da folia, a apresentadora afirmou que sua preferência é “Carnaval”, de Marina Sena e Psirico, mas também destacou o que, segundo ela, está na boca dos baianos: “A música de Kannalha, ‘O Baiano Tem o Molho’, porque acho que joga a gente lá em cima”.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

