Lucas Leto relembra ligação de Preta Gil e fala da emoção de abrir o Carnaval: 'Momento histórico'

Artista soteropolitano também não se absteve em escolher sua música favorita da folia esse ano

O ator baiano Lucas Leto foi um dos convidados do Camarote Expresso 2222 na noite de sábado (14), durante o Carnaval de Salvador. Em clima de celebração, ele comentou a relação afetiva com o espaço e relembrou um momento especial envolvendo Preta Gil.

Frequentador assíduo do camarote, Leto destacou o carinho que recebe e a vista privilegiada para o início do circuito, próximo ao Farol da Barra. “Eu amo o Expresso 222, é o meu quarto ano aqui, eu acho. É um camarote que primeiro tem uma vista privilegiada pro início do circuito, pro farol da barra. E é um camarote que me acolhe com muito carinho”, afirmou.

Ao falar de Preta Gil, o ator recordou com carinho da única interação direta que teve com a artista. Segundo ele, o contato ocorreu por meio de uma chamada intermediada por Gominho, quando a cantora acompanhava a nova versão da novela Vale Tudo. Na trama, Leto assumiu o personagem originalmente interpretado por Otávio Müller, que casou com Preta e é pai do filho da artista, Fran Gil.

“Eu lembro da última, e da última das únicas interações que a gente teve, que foi muito especial, quando ela, lá fora do país, Gominho liga e ela quer falar comigo porque ela estava assistindo o Vale Tudo. E o Otávio Müller, né, que fazia o Sardinha na primeira versão, eu estava assumindo o Sardinha da nova versão e ela estava ali me elogiando pelo desempenho do Sardinha, e foi ali, em Vale Tudo, na primeira versão, que ela se apaixonou por Otávio e eles tiveram uma grande história. Então, ter a Pretinha, mesmo que esse pequeno contato, ligação de chamada, pra mim já valeu muito, porque todo mundo que fala de Pretinha fala com muito amor", lembrou.

Para o ator, a lembrança reforça a importância de manter viva a memória e o legado das pessoas queridas. “As pessoas continuam vivas na memória”, completou.

Da infância em Pernambués ao palco do Carnaval

Durante a conversa, Lucas também relembrou a emoção de participar da cerimônia de abertura do Carnaval deste ano, quando foi convidado para o momento simbólico de entrega da chave da cidade ao Rei Momo.

"Eu fui convidado pra abrir o Carnaval de Salvador. Eu, Lucas de Pernambués, gurizinho,que cresceu aqui. Minha mãe me trazia lá pra avenida, aqui pra Barra. Anos depois eu fui convidado a abrir essa cerimônia, né? Falar ali com o prefeito, pegar chave do Rei Momo. É uma emoção muito grande", disse. "É a cidade que me criou, é a minha terra, a minha base. Eu nunca fui convidado aqui. Eu sou daqui, só sou isso porque sou de Salvador".

Segundo ele, participar oficialmente do início da festa teve peso histórico em sua trajetória. “Eu só sou isso porque sou de Salvador. Estar na cerimônia e ser responsável por abrir o Carnaval é histórico”, afirmou.

A trilha sonora da folia

Quando perguntado sobre qual música representa melhor o Carnaval deste ano, Leto foi direto ao citar sua preferência, imediatamente começando a cantar e dançar "Vampirinha".

“Ivete, eu amo muito Ivete, um beijo”, declarou, sem se abster de declarar sua torcida.