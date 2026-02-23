Acesse sua conta
Bahia anuncia venda de volante Rezende para clube chinês

O atleta vai defender o Qingdao West Coast, da China

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:45

Volante Rezende treinou com o elenco e pode reforçar o Bahia contra o Athletico-PR
Volante Rezende não joga mais pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Chegou ao fim a passagem do volante Rezende pelo Bahia. O Tricolor anunciou a saída em definitivo do jogador na tarde desta segunda-feira (23). O atleta vai defender o Qingdao West Coast, da China.

Rezende chegou ao Bahia em 2022 e foi titular do Bahia na campanha do acesso para Série A. Durante os quatro anos no clube, o atleta vestiu a camisa do Esquadrão 161 vezes, tendo marcado nove gols e dado quatro assistências. Neste período pelo Bahia, Rezende foi campeão baiano de 2023 e 2025 e da Copa do Nordeste, também em 2025.

Contratado pelo Bahia em 2022, Rezende chegou ao clube no início do projeto de reconstrução que tinha como principal objetivo o retorno à Série A. O volante se firmou como titular naquela temporada e foi uma das peças importantes na campanha do acesso, disputando a maior parte dos jogos da Série B.

Com o passar das temporadas, no entanto, o jogador passou a perder espaço e prestígio junto à torcida.

