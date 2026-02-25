Acesse sua conta
Vitória empresta jogadores da base e rescinde contrato de atacante que fracassou no clube

Atletas estão de saída após participarem do time que disputou o começo do Campeonato Baiano

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:10

Luis Miguel, Felipe Cardoso e Dudu estão de saída do Vitória
Luis Miguel, Felipe Cardoso e Dudu estão de saída do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A primeira janela de transferências do ano se aproxima do fim e o Vitória segue ativo no mercado. Depois de anunciar 10 contratações e encaminhar acerto com o zagueiro Cacá, o Rubro-Negro agora trabalha para enxugar o elenco e abrir espaço no grupo principal. O clube já confirmou saídas e tem outras negociações bem encaminhadas.

O Vitória anunciou o empréstimo do meio-campista Dudu Miraíma ao São Bernardo. O jogador de 25 anos também renovou contrato com o Leão até o fim de 2027 antes de seguir para o clube paulista, onde permanecerá até o encerramento desta temporada.

Nesta temporada, Dudu Miraíma integrou o time alternativo comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas no Campeonato Baiano. Ele disputou cinco partidas e contribuiu com uma assistência. Revelado pelo Vitória, o meio-campista soma 105 jogos com a camisa rubro-negra, além de seis gols e três assistências.

O atleta chegou ao Vitória após se destacar no Campeonato Baiano de 2025 pelo Atlético de Alagoinhas. Felipe é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, ocorrida no Flamengo, em 2019.

Além das saídas já oficializadas, o Vitória também encaminhou o empréstimo do atacante Luís Miguel para o Caxias. O acordo ainda não foi oficializado, mas está bem encaminhado. O jogador de 21 anos deve disputar a Série C pelo clube gaúcho até o fim da competição. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até junho de 2027 e vai ampliar o vínculo por mais uma temporada antes de ser cedido.

Luís Miguel participou do elenco que disputou partidas do Campeonato Baiano neste início de ano. Ao todo, entrou em campo cinco vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Cria da base, o atacante soma sete jogos pelo profissional do Vitória e acumula empréstimos para Itabuna, Botafogo-PB e Chapecoense.

Vitória

