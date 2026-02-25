LIBERANDO ESPAÇO

Vitória empresta jogadores da base e rescinde contrato de atacante que fracassou no clube

Atletas estão de saída após participarem do time que disputou o começo do Campeonato Baiano

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:10

Luis Miguel, Felipe Cardoso e Dudu estão de saída do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A primeira janela de transferências do ano se aproxima do fim e o Vitória segue ativo no mercado. Depois de anunciar 10 contratações e encaminhar acerto com o zagueiro Cacá, o Rubro-Negro agora trabalha para enxugar o elenco e abrir espaço no grupo principal. O clube já confirmou saídas e tem outras negociações bem encaminhadas.

O Vitória anunciou o empréstimo do meio-campista Dudu Miraíma ao São Bernardo. O jogador de 25 anos também renovou contrato com o Leão até o fim de 2027 antes de seguir para o clube paulista, onde permanecerá até o encerramento desta temporada.

Nesta temporada, Dudu Miraíma integrou o time alternativo comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas no Campeonato Baiano. Ele disputou cinco partidas e contribuiu com uma assistência. Revelado pelo Vitória, o meio-campista soma 105 jogos com a camisa rubro-negra, além de seis gols e três assistências.

Relembre a passagem de Dudu e Luis Miguel pelo Vitória 1 de 6

Dudu ganhou sequência na equipe principal a partir de 2020 e foi peça importante na campanha do acesso da Série C para a Série B, em 2022. A partir de 2023, passou a acumular empréstimos, defendendo Náutico, Portuguesa, CSA, Noroeste e o próprio São Bernardo.

Outra movimentação confirmada foi a rescisão amigável de contrato com o meia-atacante Felipe Cardoso. O Vitória mantém parte dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, que tinha vínculo até o fim desta temporada. O jogador tem negociação encaminhada para defender o Náutico.

Felipe Cardoso disputou apenas seis partidas com a camisa rubro-negra e não marcou gols nem distribuiu assistências. Em 2026, ele também fez parte do time alternativo que atuou no Campeonato Baiano sob comando de Rodrigo Chagas, participando de dois jogos.

Felipe Cardoso, ex-jogador do Vitória 1 de 5

O atleta chegou ao Vitória após se destacar no Campeonato Baiano de 2025 pelo Atlético de Alagoinhas. Felipe é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, ocorrida no Flamengo, em 2019.

Além das saídas já oficializadas, o Vitória também encaminhou o empréstimo do atacante Luís Miguel para o Caxias. O acordo ainda não foi oficializado, mas está bem encaminhado. O jogador de 21 anos deve disputar a Série C pelo clube gaúcho até o fim da competição. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até junho de 2027 e vai ampliar o vínculo por mais uma temporada antes de ser cedido.