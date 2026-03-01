Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após polêmica, jogadora trans brilha, é eleita melhor da final e leva Osasco ao penta

Atleta rebate tentativa de veto, arquibancada grita “é Tifanny” e time paulista conquista o quinto título diante do Minas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:29

Tiffany foi eleita melhor do jogo
Tiffany foi eleita melhor do jogo Crédito: Reprodução/Sportv

A final da Copa Brasil de Vôlei Feminino terminou com taça, premiações individuais e recados diretos. Após dias de polêmica envolvendo a tentativa da vereadora Jessicão (PP) de barrar sua participação com base em uma lei municipal, Tifanny foi protagonista dentro e fora de quadra na conquista do título do Osasco São Cristóvão Saúde, no sábado (28), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

Eleita a melhor jogadora da decisão e premiada com o troféu VivaVôlei, a oposta agradeceu o apoio da torcida e respondeu às críticas. “Ao contrário do que essa vereadora imagina, eu sou muito amada pelo público”, afirmou. 

Em entrevista ao Sportv, ampliou o recado. “Eu vou falar uma coisa para Jessicão. Jessicão, ao invés de você se preocupar comigo jogando, preocupa com o esporte da cidade, porque o vôlei de Londrina precisa de mais incentivo. O vôlei de Londrina ficou em último da Super Liga B, por falta de incentivo. Então, vai buscar incentivo pra dar um esporte ao invés de excluir, Jessicão, porque o seu trabalho é colocar inclusão, não exclusão. (...) Não tem nada melhor (que vencer), isso aqui é de cada um deles (torcedores). Eu queria poder dar pra eles, mas é só um, gente”.

A arquibancada também se manifestou. Ao fim do confronto, torcedores entoaram “é Tifanny” e direcionaram xingamentos à parlamentar, em meio à celebração do quinto título do Osasco na competição - marca que transforma o clube no maior campeão da Copa Brasil.

Além do destaque para Tifanny, a decisão teve outro momento simbólico. A líbero Camila Brait foi eleita a melhor atleta da competição.  Com o troféu, o Osasco também assegurou vaga na Supercopa e já projeta a disputa do Sul-Americano de Clubes de 2027.

Como foi o jogo

Dentro de quadra, o duelo contra o Gerdau Minas foi decidido em quatro sets. O Osasco venceu por 3 a 1, com parciais de 25 a 23, 26 a 28, 25 a 20 e 25 a 17.

O primeiro set começou equilibrado. O Minas aproveitou erros do rival para abrir vantagem, mas o Osasco reagiu com bloqueios de Bianca Cugno e fechou em 25 a 23, mesmo diante das defesas da líbero Nyeme e das investidas de Glayce Kelly.

Leia mais

Imagem - CBV recorre ao STF para garantir atleta trans na Copa Brasil

CBV recorre ao STF para garantir atleta trans na Copa Brasil

Na segunda parcial, a levantadora polonesa Julia Nowicka colocou o Minas em vantagem com bons saques. Tifanny entrou sob forte apoio da torcida, que vibrava a cada ponto. O time mineiro contou com bloqueios de Thaisa Daher e Hilary para virar e fechar em 28 a 26.

O terceiro set começou com domínio mineiro, que abriu 12 a 6 com bloqueios de Julia Kudiess e Glayce. A reação paulista veio com seis saques consecutivos de Tifanny, que mudou o panorama da parcial e ajudou a equipe a fechar em 25 a 20.

No quarto e último set, o equilíbrio durou até o meio da parcial. O Osasco abriu vantagem após erro de ataque do Minas, ampliou para 16 a 12 e administrou até encerrar em 25 a 17, confirmando o pentacampeonato.

Mais recentes

Imagem - Vitória recebe Jacuipense dentro do Barradão em disputa por final do Baianão

Vitória recebe Jacuipense dentro do Barradão em disputa por final do Baianão
Imagem - ‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores

‘Interesse nenhum’: Ceni nega rumor do Bahia na Copa do Nordeste após queda na Libertadores
Imagem - 'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

'Contraproducente': Ceni comenta vaias da torcida após Bahia vencer a Juazeirense

MAIS LIDAS

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
01

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo
02

Mpox volta a preocupar e Ministério da Saúde coloca oito estados em alerta máximo

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
03

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
04

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal