Após polêmica, jogadora trans brilha, é eleita melhor da final e leva Osasco ao penta

Carol Neves
Publicado em 1 de março de 2026 às 07:29
A final da Copa Brasil de Vôlei Feminino terminou com taça, premiações individuais e recados diretos. Após dias de polêmica envolvendo a tentativa da vereadora Jessicão (PP) de barrar sua participação com base em uma lei municipal, Tifanny foi protagonista dentro e fora de quadra na conquista do título do Osasco São Cristóvão Saúde, no sábado (28), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).
Eleita a melhor jogadora da decisão e premiada com o troféu VivaVôlei, a oposta agradeceu o apoio da torcida e respondeu às críticas. “Ao contrário do que essa vereadora imagina, eu sou muito amada pelo público”, afirmou.
Em entrevista ao Sportv, ampliou o recado. “Eu vou falar uma coisa para Jessicão. Jessicão, ao invés de você se preocupar comigo jogando, preocupa com o esporte da cidade, porque o vôlei de Londrina precisa de mais incentivo. O vôlei de Londrina ficou em último da Super Liga B, por falta de incentivo. Então, vai buscar incentivo pra dar um esporte ao invés de excluir, Jessicão, porque o seu trabalho é colocar inclusão, não exclusão. (...) Não tem nada melhor (que vencer), isso aqui é de cada um deles (torcedores). Eu queria poder dar pra eles, mas é só um, gente”.
A arquibancada também se manifestou. Ao fim do confronto, torcedores entoaram “é Tifanny” e direcionaram xingamentos à parlamentar, em meio à celebração do quinto título do Osasco na competição - marca que transforma o clube no maior campeão da Copa Brasil.
Além do destaque para Tifanny, a decisão teve outro momento simbólico. A líbero Camila Brait foi eleita a melhor atleta da competição. Com o troféu, o Osasco também assegurou vaga na Supercopa e já projeta a disputa do Sul-Americano de Clubes de 2027.
Como foi o jogo
Dentro de quadra, o duelo contra o Gerdau Minas foi decidido em quatro sets. O Osasco venceu por 3 a 1, com parciais de 25 a 23, 26 a 28, 25 a 20 e 25 a 17.
O primeiro set começou equilibrado. O Minas aproveitou erros do rival para abrir vantagem, mas o Osasco reagiu com bloqueios de Bianca Cugno e fechou em 25 a 23, mesmo diante das defesas da líbero Nyeme e das investidas de Glayce Kelly.
Na segunda parcial, a levantadora polonesa Julia Nowicka colocou o Minas em vantagem com bons saques. Tifanny entrou sob forte apoio da torcida, que vibrava a cada ponto. O time mineiro contou com bloqueios de Thaisa Daher e Hilary para virar e fechar em 28 a 26.
O terceiro set começou com domínio mineiro, que abriu 12 a 6 com bloqueios de Julia Kudiess e Glayce. A reação paulista veio com seis saques consecutivos de Tifanny, que mudou o panorama da parcial e ajudou a equipe a fechar em 25 a 20.
No quarto e último set, o equilíbrio durou até o meio da parcial. O Osasco abriu vantagem após erro de ataque do Minas, ampliou para 16 a 12 e administrou até encerrar em 25 a 17, confirmando o pentacampeonato.