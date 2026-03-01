COPA BRASIL DE VÔLEI

Após polêmica, jogadora trans brilha, é eleita melhor da final e leva Osasco ao penta

Atleta rebate tentativa de veto, arquibancada grita “é Tifanny” e time paulista conquista o quinto título diante do Minas

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 07:29

Tiffany foi eleita melhor do jogo Crédito: Reprodução/Sportv

A final da Copa Brasil de Vôlei Feminino terminou com taça, premiações individuais e recados diretos. Após dias de polêmica envolvendo a tentativa da vereadora Jessicão (PP) de barrar sua participação com base em uma lei municipal, Tifanny foi protagonista dentro e fora de quadra na conquista do título do Osasco São Cristóvão Saúde, no sábado (28), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

Eleita a melhor jogadora da decisão e premiada com o troféu VivaVôlei, a oposta agradeceu o apoio da torcida e respondeu às críticas. “Ao contrário do que essa vereadora imagina, eu sou muito amada pelo público”, afirmou.

Em entrevista ao Sportv, ampliou o recado. “Eu vou falar uma coisa para Jessicão. Jessicão, ao invés de você se preocupar comigo jogando, preocupa com o esporte da cidade, porque o vôlei de Londrina precisa de mais incentivo. O vôlei de Londrina ficou em último da Super Liga B, por falta de incentivo. Então, vai buscar incentivo pra dar um esporte ao invés de excluir, Jessicão, porque o seu trabalho é colocar inclusão, não exclusão. (...) Não tem nada melhor (que vencer), isso aqui é de cada um deles (torcedores). Eu queria poder dar pra eles, mas é só um, gente”.

A SURRA!



Perseguida pela direita paranaense, Tifanny Abreu faz jogo HISTÓRICO, vence Copa Brasil, é eleita a melhor jogadora da final e HUMILHA vereadora Jessicão, autora da lei que tentou impedir Tifanny de jogar.



A arquibancada também se manifestou. Ao fim do confronto, torcedores entoaram “é Tifanny” e direcionaram xingamentos à parlamentar, em meio à celebração do quinto título do Osasco na competição - marca que transforma o clube no maior campeão da Copa Brasil.

Além do destaque para Tifanny, a decisão teve outro momento simbólico. A líbero Camila Brait foi eleita a melhor atleta da competição. Com o troféu, o Osasco também assegurou vaga na Supercopa e já projeta a disputa do Sul-Americano de Clubes de 2027.

Como foi o jogo

Dentro de quadra, o duelo contra o Gerdau Minas foi decidido em quatro sets. O Osasco venceu por 3 a 1, com parciais de 25 a 23, 26 a 28, 25 a 20 e 25 a 17.

O primeiro set começou equilibrado. O Minas aproveitou erros do rival para abrir vantagem, mas o Osasco reagiu com bloqueios de Bianca Cugno e fechou em 25 a 23, mesmo diante das defesas da líbero Nyeme e das investidas de Glayce Kelly.

Na segunda parcial, a levantadora polonesa Julia Nowicka colocou o Minas em vantagem com bons saques. Tifanny entrou sob forte apoio da torcida, que vibrava a cada ponto. O time mineiro contou com bloqueios de Thaisa Daher e Hilary para virar e fechar em 28 a 26.

O terceiro set começou com domínio mineiro, que abriu 12 a 6 com bloqueios de Julia Kudiess e Glayce. A reação paulista veio com seis saques consecutivos de Tifanny, que mudou o panorama da parcial e ajudou a equipe a fechar em 25 a 20.