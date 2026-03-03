FINAL CHEGANDO

'Que a torcida volte a acreditar em nós', pede zagueiro do Bahia antes de clássico contra o Vitória

Tricolor recebe o Leão na Fonte Nova no próximo sábado (7), a partir das 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:23

Ramos Mingo quer retomar apoio da torcida do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

O Campeonato Baiano está chegando ao fim. A decisão do torneio estadual acontece no próximo sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova. Apesar dos jogadores ainda terem três sessões de treinamento antes do clássico entre Bahia e Vitória, os atletas de cada time já antecipam o clima da partida. No caso do Tricolor, quem foi o responsável por falar sobre o confronto foi o zagueiro argentino Ramos Mingo.

Como todos sabem, um Ba-Vi é importante vencer, ainda mais que é uma final e pode nos dar um título. É importante entrar ligado, concentrado e jogar como uma família Ramos Mingo Zagueiro do Bahia

Com uma semana completa de descanso entre jogos, o defensor destacou que o período é importante para o time se recuperar e chegar bem até a decisão, principalmente após o momento turbulento vivido na temporada. Eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores dentro de casa, o argentino quer retomar a confiança da torcida.

“É nosso trabalho, que a torcida volte a acreditar em nós. E a dia a dia, jogo a jogo, dar o melhor de nós. E eu acho que com isso vamos poder estar todos juntos de novo”, disse o zagueiro, que deposita sua esperança na força do grupo para sair campeão no final de semana.