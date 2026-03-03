'Que a torcida volte a acreditar em nós', pede zagueiro do Bahia antes de clássico contra o Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 17:23
O Campeonato Baiano está chegando ao fim. A decisão do torneio estadual acontece no próximo sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova. Apesar dos jogadores ainda terem três sessões de treinamento antes do clássico entre Bahia e Vitória, os atletas de cada time já antecipam o clima da partida. No caso do Tricolor, quem foi o responsável por falar sobre o confronto foi o zagueiro argentino Ramos Mingo.
Ramos MingoZagueiro do Bahia
Com uma semana completa de descanso entre jogos, o defensor destacou que o período é importante para o time se recuperar e chegar bem até a decisão, principalmente após o momento turbulento vivido na temporada. Eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores dentro de casa, o argentino quer retomar a confiança da torcida.
“É nosso trabalho, que a torcida volte a acreditar em nós. E a dia a dia, jogo a jogo, dar o melhor de nós. E eu acho que com isso vamos poder estar todos juntos de novo”, disse o zagueiro, que deposita sua esperança na força do grupo para sair campeão no final de semana.
"Defensivamente, nós temos que defender todos juntos, como estamos fazendo. É verdade que há vezes que cometemos erros, mas é tentar aproveitar todas as oportunidades que geramos. É cometer menos erros e crescer no dia a dia como grupo, como como amigos, companheiros e família", comentou Ramos Mingo sobre a postura que o Bahia precisa ter contra o Vitória.