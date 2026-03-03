Ídolo e campeão pelo Vitória fecha com rival do Leão na Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 15:47
O Remo já tem um novo comandante para a sequência da temporada. Após a saída de Juan Carlos Osorio, o Leão Azul acertou a contratação de Léo Condé, que assume o desafio de dirigir a equipe na final do Campeonato Paraense e na disputa da Série A. A informação foi antecipada pelo repórter Paulo Caxiado, da Rádio Clube do Pará, nesta terça-feira (3).
Antes de fechar com Condé, a diretoria do Leão do Norte manteve conversas com Guto Ferreira, mas as tratativas não avançaram. Diante disso, o clube intensificou os contatos com o treinador mineiro, que aceitou a proposta e desembarca em Belém nas próximas horas para iniciar os trabalhos.
No Remo, Condé terá como primeira missão reverter a derrota por 2x1 sofrida contra o Paysandu, no jogo de ida da final da Campeonato Paraense. Depois, vai tentar recuperar a equipe que se encontra na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com três pontos conquistados após quatro rodadas.
Relembre momentos da passagem de Léo Condé pelo Vitória
Foi no Vitória que Condé viveu o melhor momento da sua carreira. À frente do Rubro-Negro entre 2023 e 2024, conduziu o clube ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo o retorno à elite e conquistando a primeira taça nacional da história da instituição.
No início de 2024, ainda levantou o troféu do Campeonato Baiano, encerrando um jejum estadual de sete anos do Leão da Barra Ao todo, foram 74 partidas no comando do Vitória, com aproveitamento de 55,4%. Apesar das conquistas, acabou demitido após um início irregular na Série A.
Depois da passagem por Salvador, Condé assumiu o Ceará no meio da temporada de 2024. Levou a equipe ao acesso à Série A e conquistou o Campeonato Cearense. No entanto, na elite nacional, o time terminou na 17ª colocação e acabou rebaixado na última rodada, o que culminou na saída do treinador.
Aos 47 anos, Léo Condé também acumula passagens por Sampaio Correa, Gremio Novorizontino, Goias e Paysandu, grande rival do Remo.