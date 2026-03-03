SAUDADES?

Ídolo e campeão pelo Vitória fecha com rival do Leão na Série A

Treinador vai assumir o comando do Remo

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:47

Léo Condé no comando do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Remo já tem um novo comandante para a sequência da temporada. Após a saída de Juan Carlos Osorio, o Leão Azul acertou a contratação de Léo Condé, que assume o desafio de dirigir a equipe na final do Campeonato Paraense e na disputa da Série A. A informação foi antecipada pelo repórter Paulo Caxiado, da Rádio Clube do Pará, nesta terça-feira (3).

Antes de fechar com Condé, a diretoria do Leão do Norte manteve conversas com Guto Ferreira, mas as tratativas não avançaram. Diante disso, o clube intensificou os contatos com o treinador mineiro, que aceitou a proposta e desembarca em Belém nas próximas horas para iniciar os trabalhos.

No Remo, Condé terá como primeira missão reverter a derrota por 2x1 sofrida contra o Paysandu, no jogo de ida da final da Campeonato Paraense. Depois, vai tentar recuperar a equipe que se encontra na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com três pontos conquistados após quatro rodadas.

Relembre momentos da passagem de Léo Condé pelo Vitória 1 de 15

Passagem marcante pelo Vitória

Foi no Vitória que Condé viveu o melhor momento da sua carreira. À frente do Rubro-Negro entre 2023 e 2024, conduziu o clube ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo o retorno à elite e conquistando a primeira taça nacional da história da instituição.

No início de 2024, ainda levantou o troféu do Campeonato Baiano, encerrando um jejum estadual de sete anos do Leão da Barra Ao todo, foram 74 partidas no comando do Vitória, com aproveitamento de 55,4%. Apesar das conquistas, acabou demitido após um início irregular na Série A.

Depois da passagem por Salvador, Condé assumiu o Ceará no meio da temporada de 2024. Levou a equipe ao acesso à Série A e conquistou o Campeonato Cearense. No entanto, na elite nacional, o time terminou na 17ª colocação e acabou rebaixado na última rodada, o que culminou na saída do treinador.