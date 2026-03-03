Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ídolo e campeão pelo Vitória fecha com rival do Leão na Série A

Treinador vai assumir o comando do Remo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:47

Léo Condé lamentou o momento de
Léo Condé no comando do Vitória  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Remo já tem um novo comandante para a sequência da temporada. Após a saída de Juan Carlos Osorio, o Leão Azul acertou a contratação de Léo Condé, que assume o desafio de dirigir a equipe na final do Campeonato Paraense e na disputa da Série A. A informação foi antecipada pelo repórter Paulo Caxiado, da Rádio Clube do Pará, nesta terça-feira (3).

Antes de fechar com Condé, a diretoria do Leão do Norte manteve conversas com Guto Ferreira, mas as tratativas não avançaram. Diante disso, o clube intensificou os contatos com o treinador mineiro, que aceitou a proposta e desembarca em Belém nas próximas horas para iniciar os trabalhos.

No Remo, Condé terá como primeira missão reverter a derrota por 2x1 sofrida contra o Paysandu, no jogo de ida da final da Campeonato Paraense. Depois, vai tentar recuperar a equipe que se encontra na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com três pontos conquistados após quatro rodadas.

Relembre momentos da passagem de Léo Condé pelo Vitória

Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé  por VICTOR FERREIRA / ECV
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 15
Léo Condé por Victor Ferreira/EC Vitória

Passagem marcante pelo Vitória

Foi no Vitória que Condé viveu o melhor momento da sua carreira. À frente do Rubro-Negro entre 2023 e 2024, conduziu o clube ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo o retorno à elite e conquistando a primeira taça nacional da história da instituição.

No início de 2024, ainda levantou o troféu do Campeonato Baiano, encerrando um jejum estadual de sete anos do Leão da Barra Ao todo, foram 74 partidas no comando do Vitória, com aproveitamento de 55,4%. Apesar das conquistas, acabou demitido após um início irregular na Série A.

LEIA MAIS 

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Promessa do Vitória que não vingou é anunciado por clube tradicional na Série C

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Depois da passagem por Salvador, Condé assumiu o Ceará no meio da temporada de 2024. Levou a equipe ao acesso à Série A e conquistou o Campeonato Cearense. No entanto, na elite nacional, o time terminou na 17ª colocação e acabou rebaixado na última rodada, o que culminou na saída do treinador.

Aos 47 anos, Léo Condé também acumula passagens por Sampaio Correa, Gremio Novorizontino, Goias e Paysandu, grande rival do Remo.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos
Imagem - Artilheiro do último acesso do Bahia vive grande fase em clube europeu

Artilheiro do último acesso do Bahia vive grande fase em clube europeu
Imagem - Natural ou sintético? Entenda os impactos de cada tipo de gramado nos jogadores de futebol

Natural ou sintético? Entenda os impactos de cada tipo de gramado nos jogadores de futebol

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes
01

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões
02

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
03

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa
04

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa