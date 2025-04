BARALHO DO CRIME

Líder de facção suspeito de ordenar espancamento do guitarrista do Afrocidade é preso

'Mequinho' foi preso durante operação na Paraíba

O líder e fundador da facção criminosa MK, João Ivan Oliveira Rodrigues, 32 anos, conhecido como “Meiquinho”, foi localizado e preso nesta sexta-feira (11). Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o traficante tinha atuação na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e, de acordo com fontes policiais, poderia ser o mandante da ação que acabou na morte do guitarrista Fal SIlva, da Afrocidade . Ele foi preso em Campina Grande, na Paraíba, onde, segundo a SSP, "mantinha uma rotina discreta, longe do território baiano, porém cercado de conforto e ostentação".>

As informações da polícia indicam que Meiquinho vivia com identidade falsa na cidade paraibana. Ele foi marcado como Valete de Espadas, símbolo destinado a criminosos de "alta periculosidade". A MK realiza sequestros, tortura e execuções para espalhar medo e mostrar ‘força’, conforme apurado pelo CORREIO . >

"O grupo fundado por Meiquinho é marcado pela atuação violenta e pelo uso sistemático de adolescentes e jovens nas atividades ilícitas. As vagas deixadas por membros presos ou mortos eram rapidamente ocupadas, o que assegurava a continuidade das ações criminosas do bando", descreve a SSP-BA.>

O guitarrista do grupo Afrocidade, Fal Silva, foi morto em maio de 2024 no bairro de Novo Horizonte, após ser espancado por um grupo de homens em uma área deserta nas imediações da Rua Bahia. De acordo com um policial, ele seria ser o mandante da ação que acabou na morte do músico. Na noite do crime, vizinhos do local ouviram ‘gritos abafados’ da vítima.>