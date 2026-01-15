Acesse sua conta
Homem é preso após roubar televisão e bebidas de motel em Salvador

Suspeito de 31 anos foi levado para a Central de Flagrantes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:25

Crime foi registrado no motel Le Royale, no Vale dos Lagos, em Salvador
Crime foi registrado no motel Le Royale, no Vale dos Lagos, em Salvador Crédito: Reprodução

Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (15) após roubar itens de um motel localizado na Estrada da Muriçoca, no bairro do Vale dos Lagos, em Salvador. Ele foi contido por seguranças do estabelecimento enquanto conduzia um veículo com uma televisão e cinco garrafas de bebidas roubadas. 

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi conduzido à Central de Flagrantes (Cenflag), onde foi autuado por furto. Segundo a Polícia Civil, o veículo e uma chave também foram apreendidos. 

O suspeito, que não teve a identidade revelada, passou por exames periciais e segue à disposição da Justiça, de acordo com a polícia. 

