Homem é preso após roubar televisão e bebidas de motel em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:25
Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (15) após roubar itens de um motel localizado na Estrada da Muriçoca, no bairro do Vale dos Lagos, em Salvador. Ele foi contido por seguranças do estabelecimento enquanto conduzia um veículo com uma televisão e cinco garrafas de bebidas roubadas.
A Polícia Militar foi acionada e o homem foi conduzido à Central de Flagrantes (Cenflag), onde foi autuado por furto. Segundo a Polícia Civil, o veículo e uma chave também foram apreendidos.
O suspeito, que não teve a identidade revelada, passou por exames periciais e segue à disposição da Justiça, de acordo com a polícia.