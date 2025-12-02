Red Bull Bragantino x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18:00
Red Bull Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo envolve duas equipes com objetivos distintos na reta final do torneio.
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Veja os atilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro
O Red Bull Bragantino chega pressionado após duas derrotas consecutivas, sequência que interrompeu o bom momento vivido com a chegada do técnico Vagner Mancini.
Do outro lado, o Vitória atravessa sua melhor fase no campeonato: está invicto há cinco jogos e vem de triunfo por 2 a 0 diante do Mirassol. Em 15º lugar, com 42 pontos, o Leão busca vencer para encaminhar a permanência na Série A.
Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Vitória: Thiago Couto; Zé Marcos, Camutanga e Lucas Halter; Raul Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira (Ronald) e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.