'Quem perde um filho não é homofóbico', diz Abel Braga após fala sobre camisa rosa

Treinador disse que já pediu desculpas e quer deixar o "erro" para trás

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:06

Abel Braga
Abel Braga Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação

Mesmo após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro, o foco da coletiva de Abel Braga voltou a ser a declaração polêmica feita em sua apresentação no Internacional,  quando comentou, em tom de brincadeira, sobre a cor rosa do uniforme de treino. O treinador pediu que o assunto não voltasse a ser amplificado pela imprensa e reforçou que já havia reconhecido o erro.

Abel associou o episódio à tragédia familiar vivida em 2017, quando seu filho João Pedro, de 19 anos, morreu após cair do apartamento onde vivia com a família no Rio de Janeiro. Segundo ele, esse luto o define mais do que qualquer interpretação sobre sua fala. “Quem perde um filho não é homofóbico”, afirmou, destacando que a situação no treino havia sido apenas uma “brincadeira” e que foi “juvenil” ao comentá-la diante das câmeras.

Ao abrir a resposta, o técnico insistiu que não deveria ter mencionado o episódio na ocasião de sua apresentação. Relembrou que já havia pedido desculpas e que seu objetivo no momento era apenas encerrar o tema.

“Eu quero fazer uma colocação daquilo que houve na última coletiva, onde eu fui relatar uma brincadeira que aconteceu no treinamento. Isso criou uma polêmica muito grande. Eu já me desculpei. Não deveria ter falado absolutamente nada naquele momento”. Em seguida, reforçou: “Só quero que vocês entendam uma coisinha: eu perdi um filho de 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. (…) Foi uma brincadeira que tinha existido no treino. Quis dizer para os caras: ‘vamos botar sangue no olho’”.

Com a derrota, o Internacional segue na zona de rebaixamento e chega em situação complicada para a rodada final. Além de vencer o Bragantino no Beira Rio, precisa secar adversários para evitar a queda para a Série B. 

