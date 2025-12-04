ASTROLOGIA

Anjo da Transformação ativa mudanças e signos começam um novo ciclo poderoso nesta quinta (4 de dezembro)

O dia traz revelações internas e decisões que abrem espaço para uma nova fase que começa agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:00

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje a energia é de virada interna. O Anjo da Transformação desperta exatamente onde as mudanças precisam acontecer, não de fora para dentro, mas de dentro para fora.

A reflexão do dia força você a encarar o que evitou, a reorganizar prioridades e a fazer escolhas que abrem novos caminhos. É um movimento silencioso, mas poderoso.

Signos de fogo sentem vontade de renovar planos.

Signos de água passam por limpeza emocional.

Terra reorganiza tudo ao redor.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Ar entende o que deve ser deixado no passado.