Anjo da Transformação ativa mudanças e signos começam um novo ciclo poderoso nesta quinta (4 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:00
Hoje a energia é de virada interna. O Anjo da Transformação desperta exatamente onde as mudanças precisam acontecer, não de fora para dentro, mas de dentro para fora.
A reflexão do dia força você a encarar o que evitou, a reorganizar prioridades e a fazer escolhas que abrem novos caminhos. É um movimento silencioso, mas poderoso.
Signos de fogo sentem vontade de renovar planos.
Signos de água passam por limpeza emocional.
Terra reorganiza tudo ao redor.
Ar entende o que deve ser deixado no passado.
Não é um dia de rupturas bruscas, e sim de revelações que preparam o terreno para transformações reais.