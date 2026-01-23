‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir João Raul, mas acaba se dando mal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:34
Naiane (Isabelle Drummond) não gosta de saber da aproximação entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) em “Coração Acelerado”. Nos próximos capítulos da trama, a vilã arma para ficar sozinha com o garanhão e ter uma noite de amor, mas acaba se dando mal e nada acontece entre os dois.
A patricinha encontra a oportunidade perfeita quando a dupla precisa viajar para Quedas Lindas, cidade fictícia, para gravar um comercial, e como está em Goiânia para um show, aproveita a ausência da rival para colocar o plano em prática. Ela ordena que o piloto do jatinho particular invente uma falha técnica e faça um pouso forçado em uma das fazendas de seu avô.
Longe da propriedade, a vilã sugere que eles aguardem o resgate em uma cabana próxima. Ao entrar no local, João Raul desconfia imediatamente, especialmente por ter vinho e caviar. “Naiane, você não armou tudo isso só para ficarmos presos aqui, não é? Eu preciso voltar para Bom Retorno”, dispara o cantor, sentindo a armação.
No entanto, Naiane tenta enganar João Raul e nega tudo de forma cínica, fingindo estar ofendida com a suspeita do primo. Com isso, ela decide usar supostas “ervas afrodisíacas” durante o banho. O problema é que ela se confunde e acaba usando ervas para o tratamento de sarna.
O resultado é o inverso, e Naiane sofre uma forte reação alérgica, ficando com o corpo coberto de manchas vermelhas e com uma comichão imensa. Sem condição alguma de seduzir alguém, ela é obrigada a tomar um antialérgico potente que a faz apagar pelo resto do dia.
Na manhã seguinte, os dois são resgatados, e mesmo assim, Naiane não pretende desistir. A vilã decide usar o fato de ter passado a noite sozinha com João Raul na cabana como motivo para provocar ciúmes em Agrado e tentar manter o cantor sob o seu domínio.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.