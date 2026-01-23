Acesse sua conta
‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir João Raul, mas acaba se dando mal

Vilã arma plano sórdido, mas as coisas não acontecem como planejado

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:34

Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado'
Naiane e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Naiane (Isabelle Drummond) não gosta de saber da aproximação entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) em “Coração Acelerado”. Nos próximos capítulos da trama, a vilã arma para ficar sozinha com o garanhão e ter uma noite de amor, mas acaba se dando mal e nada acontece entre os dois.

A patricinha encontra a oportunidade perfeita quando a dupla precisa viajar para Quedas Lindas, cidade fictícia, para gravar um comercial, e como está em Goiânia para um show, aproveita a ausência da rival para colocar o plano em prática. Ela ordena que o piloto do jatinho particular invente uma falha técnica e faça um pouso forçado em uma das fazendas de seu avô.

