Influenciadora morre aos 35 anos após luta contra câncer colorretal

Jéssica Daugirdas enfrentava luta contra doença e detalhava dia a dia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:17

Jéssica Daugirdas
Jéssica Daugirdas Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Jéssica Daugirdas, de 35 anos, que exibia a batalha contra o câncer nas redes sociais, faleceu. A informação foi confirmada através do perfil do Instagram da influencer, neste domingo (25).

Confira nota de falecimento:

Nota de falecimento
Nota de falecimento Crédito: Reprodução | Instagram

Na última semana, também através do perfil de Jéssica, foi informado que ela estava hospitalizada por causa de um grave quadro de sepse, resposta inflamatória extrema. “Ela continua em tratamento, sendo bem assistida pela equipe médica e acompanhada de perto pela família. São muitos medicamentos, o que acaba deixando ela indisposta, por isso não tem conseguido usar o celular”, escreveu uma irmã de Jéssica.

Jéssica Daugirdas

Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram
1 de 9
Influenciadora mostrava rotina nas redes sociais por Reprodução | Instagram

A influenciadora foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023. No mesmo ano, ela passou por uma cirurgia experimental para preservar o útero, quimioterapia oral e radioterapia, além de uma cirurgia para a remoção do câncer e reconstrução do útero.

No Instagram, Jéssica acumulava quase 100 mil seguidores. No perfil, a influenciadora compartilhava detalhes da luta contra a doença, além da experiência vivendo com a bolsa de ostomia e reflexões.

