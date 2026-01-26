Universo manda sinal de alerta para os 12 signos nesta terça (26 de janeiro); veja como você será impactado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:00
O céu desta terça-feira (26) acende um sinal de atenção para todos os signos do zodíaco. A combinação entre Lua e planetas de ação favorece atitudes impulsivas, mas também cobra maturidade emocional e escolhas mais conscientes. Não é um dia para agir no automático nem para reagir no calor do momento.
Áries
A pressa pode virar inimiga hoje. O impulso de resolver tudo de uma vez precisa ser dosado, principalmente em conversas delicadas. Respirar antes de responder evita conflitos desnecessários.
Touro
Assuntos práticos ganham destaque, mas exigem flexibilidade. Insistir em uma única solução pode atrasar resultados. Ajustes simples fazem diferença ao longo do dia.
Gêmeos
A comunicação está afiada, mas nem tudo precisa ser dito. Selecionar palavras e evitar exposições desnecessárias ajuda a preservar relações e acordos.
Câncer
Emoções ficam mais intensas e pedem acolhimento, não confronto. O dia favorece autocuidado e decisões que respeitem seus próprios limites.
Leão
O desejo de controle pode gerar tensão. Dividir responsabilidades e ouvir outras opiniões traz mais equilíbrio e menos desgaste emocional.
Virgem
Detalhes exigem atenção redobrada, mas o excesso de cobrança pode cansar. Organizar prioridades evita sobrecarga mental e física.
Libra
O dia pede posicionamento. Evitar decisões para agradar todo mundo pode gerar frustração. Escolher por si também é um ato de equilíbrio.
Escorpião
Intuições ficam fortes e merecem crédito. O momento favorece cortes conscientes e afastamento do que já não faz sentido.
Sagitário
Planos e ideias se multiplicam, mas nem todos são viáveis agora. Focar no que é possível hoje garante avanços reais.
Capricórnio
Responsabilidades ganham peso, mas não precisam ser solitárias. Delegar e confiar em parcerias alivia a pressão.
Aquário
Mudanças internas pedem tempo para maturar. O dia favorece observação e ajustes silenciosos, sem necessidade de anunciar tudo.
Peixes
Sensibilidade elevada pode gerar confusão emocional. Manter os pés no chão ajuda a separar intuição de insegurança.
