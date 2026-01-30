NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Eliomar acorda do coma e pede perdão para à filha Janete

Eliomar se aproxima de Janete, arrependido de a ter abandonado há anos atrás

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:30

Eliomar pede perdão a Janete em 'Coraçaõ Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Entre a vida e a morte em “Coração Acelerado”, Eliomar (Stepan Nercessian) acordará do coma, e arrependido por ter causado um atrito entre as filhas, Zilá (Leandra Leal) e Janete (Letícia Spiller), ele pedirá perdão à filha a quem virou as costas há mais de 20 anos.

Durante visita, um médico relata: “A recuperação foi surpreendente. Ele fica em observação mais um pouco e em breve pode ir pra casa. Mas vai precisar de acompanhamento”.

“Isso não é problema, mando alugar uma cama de hospital lá pro quarto de hóspedes”, dirá Zilá, em seguida. “Filha, agradecido, mas eu vou pra minha casa”, afirma Eliomar.

“Eu fico na sua casa, pai. Se o senhor quiser”, oferece Janete. No entanto, Zilá dará u de seus pitis com a aproximação do pai e da irmã, e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) terá que conter os ânimos da esposa.

“Chega, gente! Se Seu Eliomar prefere assim, não se fala mais nisso. Por favor, Zilá”, dirá Alaorzinho. Em seguida, sozinhos, Eliomar e Janete terão uma conversa sincera, e o pai pedirá perdão à filha pelos seus erros do passado.

"Eu sempre fui cabeça dura, preconceituoso. Mas agora eu conversei com a morte, como se diz. E essa conversa abriu os meus olhos. Filha, perdoa. Perdoa por eu não ter acreditado em você. Eu errei, errei demais”, lamenta ele. “Também fui teimosa, podia ter tentado me acertar com o senhor antes”, admitirá Janete.

“Deus é bom, me deu a chance de te pedir perdão. Se ele quiser me levar, vou em paz”, falará Eliomar. “Pai. Tá tudo bem, vamos olhar pra frente. Prometo que nunca mais vou deixar o senhor”, dirá a filha.