Janete pede perdão após mentir para Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (30 de janeiro)

Aliança entre mãe e filha se fortalecem na trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:00

Janete e a filha Agrado em 'Coração Acelerado'
Janete e a filha Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Manoella Mello | Rede Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (30):

Ronei (Thomás Aquino) oferece aliança com Talita (Luellem de Castro). Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) estranham a hostilidade de um comerciante.

Janete revela a Agrado sua história com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e pede perdão por ter mentido para a filha. Ronei diz a João Raul que seus fãs o estão condenando por ter deixado Naiane. Agrado decide se afastar de João Raul.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

