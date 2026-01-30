Janete pede perdão após mentir para Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (30 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:00
Confira resumo de “Coração Acelerado” desta sexta-feira (30):
Ronei (Thomás Aquino) oferece aliança com Talita (Luellem de Castro). Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) estranham a hostilidade de um comerciante.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Janete revela a Agrado sua história com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e pede perdão por ter mentido para a filha. Ronei diz a João Raul que seus fãs o estão condenando por ter deixado Naiane. Agrado decide se afastar de João Raul.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.