Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:30
Às vezes, o maior sucesso do dia é conseguir colocar a cabeça no travesseiro com a alma limpa. Para os Cancerianos, a sexta traz um convite à nostalgia produtiva. Refletir sobre o passado não é sofrer, é aprender o que você quer para o seu futuro emocional. A intuição está tinindo, então confie naquela voz baixinha que diz para você desacelerar e se cuidar.
Escorpião vive um dia de desintoxicação poderosa. Sabe aquele hábito que você sabe que te puxa para baixo ou aquele vício que drena sua energia? Hoje é o dia perfeito para dizer "chega". A configuração astral te dá o foco necessário para eliminar o que é tóxico e iniciar um processo de regeneração profunda. O alívio será imediato.
Para Peixes e Capricórnio, o foco volta para o que é real e seguro. Os piscianos encontram no lar a base que precisavam para organizar o emocional, enquanto os capricornianos percebem que a paz vem de resolver os pequenos detalhes do cotidiano. Ao colocar ordem na casa (física e mental), você abre espaço para que a sorte entre sem pedir licença.
Não resista ao desejo de recolhimento se o seu corpo pedir. O universo está enviando as respostas que você buscou durante toda a semana, mas elas só serão ouvidas se você permitir um pouco de silêncio no meio do caos. Respire, agradeça pelo ciclo que se encerra e sinta a leveza de estar no caminho certo.