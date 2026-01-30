ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas hoje (30 de janeiro) para 4 signos que precisam encerrar a semana em paz

Signos recebem clareza para abandonar o que faz mal e renovar as energias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:30

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, o maior sucesso do dia é conseguir colocar a cabeça no travesseiro com a alma limpa. Para os Cancerianos, a sexta traz um convite à nostalgia produtiva. Refletir sobre o passado não é sofrer, é aprender o que você quer para o seu futuro emocional. A intuição está tinindo, então confie naquela voz baixinha que diz para você desacelerar e se cuidar.



Escorpião vive um dia de desintoxicação poderosa. Sabe aquele hábito que você sabe que te puxa para baixo ou aquele vício que drena sua energia? Hoje é o dia perfeito para dizer "chega". A configuração astral te dá o foco necessário para eliminar o que é tóxico e iniciar um processo de regeneração profunda. O alívio será imediato.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Para Peixes e Capricórnio, o foco volta para o que é real e seguro. Os piscianos encontram no lar a base que precisavam para organizar o emocional, enquanto os capricornianos percebem que a paz vem de resolver os pequenos detalhes do cotidiano. Ao colocar ordem na casa (física e mental), você abre espaço para que a sorte entre sem pedir licença.

