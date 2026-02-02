NOVELA DAS 6

Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:00

Samir (Davi Malizia)e Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana começa com um misto de vitória e agonia para os protagonistas de Êta Mundo Melhor!. Embora o plano contra Lourival tenha saído conforme o esperado, o destino reserva um golpe duro para o coração de Candinho.

Tudo parecia correr bem quando Zulma e Zenaide flagraram Lourival no carro, garantindo a Dita, Candinho e Samir o gostinho do sucesso. Mas a alegria dura pouco. No escritório, o clima é de tensão: Araújo, Celso e Asdrúbal trazem notícias nada animadoras sobre a situação financeira da fábrica, deixando Candinho sob pressão.

Enquanto isso, o faro de vilã de Sandra não falha. Ela começa a ligar os pontos e deduz que Anabela pode ser, na verdade, filha de Ernesto. Por falar no vilão, as notícias para ele não são boas: Carmem tem uma visão sombria e prevê que os dias de Ernesto estão contados.

O desespero toma conta de Mirtes e Francine, que percebem o sumiço das valiosas esmeraldas de Cunegundes. Mas o momento mais emocionante do capítulo fica para o final: diante de tantas ameaças e problemas judiciais, Candinho anuncia, com o coração na mão, que precisará se separar de Samir para proteger o menino.