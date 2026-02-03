VEJA FOTO

Ana Maria Braga encanta ao publicar foto rara com a neta Joana, que completa 15 anos

Apresentadora celebrou a data nas redes sociais com mensagem carinhosa e momentos em família

Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:37

Ana Maria Braga celebra os 15 anos da neta Joana e emociona com foto rara em família Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga emocionou os seguidores nesta terça-feira (3) ao compartilhar uma foto rara ao lado da neta Joana, que completou 15 anos. Discreta quando o assunto é vida pessoal, a apresentadora abriu um momento íntimo da família para celebrar a data especial e transformou o aniversário em uma declaração pública de amor e orgulho.

Joana é filha de Mariana Maffeis e é a neta mais velha da comunicadora. Na homenagem, Ana Maria relembrou o nascimento da adolescente e destacou a passagem do tempo, além de exaltar características que, segundo ela, definem a jovem. "15 anos da nossa Joana! Parece que foi ontem que você nasceu. Que orgulho da menina linda, forte e cheia de luz que você é", escreveu, arrancando elogios e mensagens carinhosas dos fãs.

Além da foto com a aniversariante, Ana Maria também publicou registros ao lado de Maria, sua outra neta, de 11 anos, reforçando o clima de união que marcou o dia. Sorridente, ela celebrou a convivência próxima com as netas e mostrou um pouco da rotina longe das câmeras.