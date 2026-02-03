Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Maria Braga encanta ao publicar foto rara com a neta Joana, que completa 15 anos

Apresentadora celebrou a data nas redes sociais com mensagem carinhosa e momentos em família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:37

Ana Maria Braga curte férias com o marido
Ana Maria Braga celebra os 15 anos da neta Joana e emociona com foto rara em família Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga emocionou os seguidores nesta terça-feira (3) ao compartilhar uma foto rara ao lado da neta Joana, que completou 15 anos. Discreta quando o assunto é vida pessoal, a apresentadora abriu um momento íntimo da família para celebrar a data especial e transformou o aniversário em uma declaração pública de amor e orgulho.

Joana é filha de Mariana Maffeis e é a neta mais velha da comunicadora. Na homenagem, Ana Maria relembrou o nascimento da adolescente e destacou a passagem do tempo, além de exaltar características que, segundo ela, definem a jovem. "15 anos da nossa Joana! Parece que foi ontem que você nasceu. Que orgulho da menina linda, forte e cheia de luz que você é", escreveu, arrancando elogios e mensagens carinhosas dos fãs.

Ana Maria Braga

Ana Maria Braga celebra os 15 anos da neta Joana e emociona com foto rara em família por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Ana Maria Braga no Mais Você por Reprodução
Ana Maria Braga por Reprodução/TV Globo
Ana Maria Braga por Reprodução/TV Globo
Ana Maria Braga e Louro Mané por Divulgação / Globo
Ana Maria Braga toma mamadeira ao vivo e Ju Massaoka se choca por Reprodução / Redes Sociais
Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga revela não usar sutiã por Globo
Isaquias Queiroz exibe músculos para Ana Maria Braga por Reprodução / TV Globo
Eliana e Ana Maria Braga por Globo
Ana Maria Braga por Globo
Davi ao lado de Ana Maria Braga por Reprodução/TV Globo
Ana Maria Braga se revoltou com uma pesquisa que elegeu o cuscuz paulista como o pior prato brasileiro por Reprodução/ TV Globo
Ana Maria Braga desmente saída da Globo por Twitter
Ana Maria Braga pode se aposentar em 2024 por TV Globo
Ana Maria Braga retorna à Record TV por TV Globo
1 de 17
Ana Maria Braga celebra os 15 anos da neta Joana e emociona com foto rara em família por Reprodução/Instagram

Além da foto com a aniversariante, Ana Maria também publicou registros ao lado de Maria, sua outra neta, de 11 anos, reforçando o clima de união que marcou o dia. Sorridente, ela celebrou a convivência próxima com as netas e mostrou um pouco da rotina longe das câmeras.

Atualmente, a apresentadora é avó de cinco crianças. Joana, Maria, Varuna e Hima são filhos de Mariana Maffeis, enquanto Lila é filha de Pedro, seu outro filho. Ao longo dos anos, Ana Maria costuma usar datas simbólicas para reforçar a importância da família em sua vida, compartilhando momentos afetivos que vão além da televisão e fortalecem ainda mais a conexão com o público.

Tags:

ana Maria Braga

Mais recentes

Imagem - Vogue britânica aponta Hotel Fasano Salvador como referência em luxo com alma local

Vogue britânica aponta Hotel Fasano Salvador como referência em luxo com alma local
Imagem - Lauana Prado e Tati Dias reatam noivado após três semanas da separação

Lauana Prado e Tati Dias reatam noivado após três semanas da separação
Imagem - Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA

Esposa do sertanejo Henrique foi algemada em casa após ignorar sirenes e dirigir sem habilitação nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
01

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP

Imagem - Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador
02

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
03

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
04

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)