Ana Maria Braga encanta ao publicar foto rara com a neta Joana, que completa 15 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:37
Ana Maria Braga emocionou os seguidores nesta terça-feira (3) ao compartilhar uma foto rara ao lado da neta Joana, que completou 15 anos. Discreta quando o assunto é vida pessoal, a apresentadora abriu um momento íntimo da família para celebrar a data especial e transformou o aniversário em uma declaração pública de amor e orgulho.
Joana é filha de Mariana Maffeis e é a neta mais velha da comunicadora. Na homenagem, Ana Maria relembrou o nascimento da adolescente e destacou a passagem do tempo, além de exaltar características que, segundo ela, definem a jovem. "15 anos da nossa Joana! Parece que foi ontem que você nasceu. Que orgulho da menina linda, forte e cheia de luz que você é", escreveu, arrancando elogios e mensagens carinhosas dos fãs.
Ana Maria Braga
Além da foto com a aniversariante, Ana Maria também publicou registros ao lado de Maria, sua outra neta, de 11 anos, reforçando o clima de união que marcou o dia. Sorridente, ela celebrou a convivência próxima com as netas e mostrou um pouco da rotina longe das câmeras.
Atualmente, a apresentadora é avó de cinco crianças. Joana, Maria, Varuna e Hima são filhos de Mariana Maffeis, enquanto Lila é filha de Pedro, seu outro filho. Ao longo dos anos, Ana Maria costuma usar datas simbólicas para reforçar a importância da família em sua vida, compartilhando momentos afetivos que vão além da televisão e fortalecem ainda mais a conexão com o público.