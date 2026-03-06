Acesse sua conta
João Raul declara seu amor e pede segunda chance a Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (6)

Trama de dívidas de apostas faz com que a protagonista procure João Raul

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:47

João Raul em
João Raul em "Coração Acelerado" Crédito: Reprodução/ Globoplay

Adilson (Renato Livera) pressiona Walmir (Antônio Calloni) sobre as dívidas. Walmir teme que João Raul (Filipe Bragança) descubra a situação. Enquanto isso, Naiane (Isabelle Drummond) aproveita para se reaproximar de João Raul e finge amizade, ocultando suas segundas intenções.

Zilá (Leandra Leal) deduz que Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se envolveu em uma briga por causa de Janete (Letícia Spiller). Agrado (Isadora Cruz) flagra Walmir entregando um troféu roubado de João Raul a Adilson e decide procurar o ex-namorado. Palhares (Gabriel Godoy) visita a região do Caturama com Janete, enquanto João Raul implora por uma nova chance a Agrado. Já Cinara (Ramille) faz uma ameaça velada a Zilá.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

