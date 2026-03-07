Acesse sua conta
João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

Marias de Fibra recebem convite para desfile em São Paulo e climas de romance agitam a trama

  K

  Kamila Macedo

Publicado em 7 de março de 2026 às 17:00

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

