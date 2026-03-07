João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 7 de março de 2026 às 17:00
O capítulo começa com um momento de proximidade entre João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz). Enquanto isso, as Marias de Fibra recebem uma notícia importante: o convite oficial para participar de um grande evento de moda em São Paulo.
A trama ganha tensão quando Naiane (Isabelle Drummond) vai visitar João Raul e acaba sendo pega de surpresa ao encontrar Agrado com ele. Alaor (Marcos Caruso) e Marcela (Isabelle Nassar) entram em clima de romance e trocam flertes.
Naiane viaja acompanhada por Cinara (Ramille). O clima esquenta nos bastidores da moda quando Zilá (Leandra Leal) descobre que a participação no desfile será feita em conjunto com a cooperativa de Janete (Letícia Spiller).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.