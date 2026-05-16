ASTROLOGIA

Exaustão, ansiedade e sinais do corpo: 3 signos entram em alerta com a saúde após este sábado (16)

O desgaste acumulado começa a cobrar um preço e esses signos podem sentir uma necessidade urgente de desacelerar e reorganizar a rotina

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas intensas, alguns signos finalmente começam a perceber que não dá mais para ignorar os próprios limites. O sábado, 16 de maio, chega com uma energia forte de reorganização física e emocional, trazendo alertas sobre estresse, ansiedade, excesso de cobrança e hábitos que vêm desgastando corpo e mente silenciosamente. Para Libra, Escorpião e Capricórnio, o momento funciona como um chamado importante para desacelerar, cuidar mais da saúde e abandonar rotinas que já não estão fazendo bem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: Você entra em uma fase de maior consciência sobre aquilo que realmente faz bem para o seu corpo e para sua mente. O cansaço acumulado das últimas semanas começa a ficar mais evidente e você percebe que continuar ignorando sinais físicos não será mais uma opção. Existe uma necessidade urgente de desacelerar, dormir melhor e abandonar hábitos que só aumentam sua ansiedade.

Dica cósmica: Bem-estar também exige limites claros e menos autocobrança.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião: Sua necessidade de controle pode estar gerando mais desgaste do que você imagina. O sábado traz um alerta importante sobre estresse, tensão emocional e excesso de preocupação com coisas que ainda nem aconteceram. A energia do momento favorece pausas estratégicas, reorganização da rotina e mais atenção ao próprio equilíbrio mental.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para dar certo.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Você sente que precisa recuperar sua energia física e emocional antes que o corpo cobre uma conta mais alta. Existe uma percepção forte de que produtividade sem descanso não é sustentável. O sábado favorece mudanças práticas na rotina, principalmente ligadas a alimentação, sono e gerenciamento do estresse. A tendência é que você comece a priorizar mais qualidade de vida daqui para frente.

Dica cósmica: Seu corpo não foi feito para viver em modo sobrevivência o tempo inteiro.