NOVELA DAS 6

Jendal ordena execução de Dumi após armação de vilão em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (16)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:00

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo deste sábado (16), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Em Batanga, a rede de mentiras de Pascoal faz sua primeira vítima. Imani implora por inocência, mas Jendal, furioso, dá uma ordem terrível, ele manda que Dumi execute a moça. O que o Rei não sabe é que ele está sendo manipulado pelo próprio Pascoal, que agora se torna o 'olheiro' oficial do palácio.

A Nobreza do Amor 1 de 27

No Brasil, Alika desabafa com Salma e confessa que não aceita ser alvo das desconfianças de Tonho. Para piorar a situação, notícias chegam da imprensa: Nilo Peçanha revela que Batanga está sofrendo um golpe de Estado.

