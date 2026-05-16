Jendal ordena execução de Dumi após armação de vilão em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (16)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:00
No capítulo deste sábado (16), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Em Batanga, a rede de mentiras de Pascoal faz sua primeira vítima. Imani implora por inocência, mas Jendal, furioso, dá uma ordem terrível, ele manda que Dumi execute a moça. O que o Rei não sabe é que ele está sendo manipulado pelo próprio Pascoal, que agora se torna o 'olheiro' oficial do palácio.
A Nobreza do Amor
No Brasil, Alika desabafa com Salma e confessa que não aceita ser alvo das desconfianças de Tonho. Para piorar a situação, notícias chegam da imprensa: Nilo Peçanha revela que Batanga está sofrendo um golpe de Estado.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.