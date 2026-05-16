Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jendal ordena execução de Dumi após armação de vilão em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (16)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2026 às 08:00

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo deste sábado (16), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Em Batanga, a rede de mentiras de Pascoal faz sua primeira vítima. Imani implora por inocência, mas Jendal, furioso, dá uma ordem terrível, ele manda que Dumi execute a moça. O que o Rei não sabe é que ele está sendo manipulado pelo próprio Pascoal, que agora se torna o 'olheiro' oficial do palácio.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca ironiza boatos de crise e 'anuncia' casamento com Vini Jr: 'Ele está superempolgado'

Virginia Fonseca ironiza boatos de crise e 'anuncia' casamento com Vini Jr: 'Ele está superempolgado'

Imagem - Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator

Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator

Imagem - 'Fake news': Pai de Melody se irrita e explica por que a outra filha canta atrás do palco

'Fake news': Pai de Melody se irrita e explica por que a outra filha canta atrás do palco

No Brasil, Alika desabafa com Salma e confessa que não aceita ser alvo das desconfianças de Tonho. Para piorar a situação, notícias chegam da imprensa: Nilo Peçanha revela que Batanga está sofrendo um golpe de Estado. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alika e Tonho têm primeira noite de amor em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (11 a 16 de maio)

Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Água sanitária manchou sua roupa? Truque simples pode salvar peça sem precisar jogar fora

Água sanitária manchou sua roupa? Truque simples pode salvar peça sem precisar jogar fora
Imagem - Amigo de Vini Jr. quebra o silêncio e revela verdade sobre o jantar com mulheres que causou término de romance com Virginia

Amigo de Vini Jr. quebra o silêncio e revela verdade sobre o jantar com mulheres que causou término de romance com Virginia
Imagem - Pai liga para técnico e impede convocação do filho para a Copa do Mundo: 'Falta de respeito'

Pai liga para técnico e impede convocação do filho para a Copa do Mundo: 'Falta de respeito'