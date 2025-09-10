ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

Seminário Ginga de Resiliência promove capacitação gratuita em Capoeira Angola

Evento acontece entre quinta-feira (11) e sábado (13)

Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:14

Instituto Cultural Bantu (ICBANTU) organiza o evento Crédito: Divulgação

A primeira edição do Seminário Ginga de Resiliência, iniciativa inédita que reunirá mestres, mestras, educadores sociais e capoeiristas de três estados e cinco cidades brasileiras, acontece a partir desta quinta-feira (11) e segue até o sábado (13). O evento é realizado pelo Instituto Cultural Bantu (ICBANTU) e tem entrada gratuita.

Na quinta e na sexta (12), acontece a abertura do novo núcleo do Instituto Cultural Bantu, na Fazenda Grande do Retiro, e no sábado tem atividades formativas na sede do ICBANTU, em Vera Cruz.

Entre as atividades está a capacitação gratuita em Capoeira Angola como ferramenta de enfrentamento à violência.

Entre os nomes que participam do seminário estão : Prof. Dr. Pedro Moraes Trindade (Mestre Moraes), Mestre Poloca, Mestre Célio, Mestre Marrom, Mestre Pingo, Mestre Augusto Januário e Tatá Marinho, do Terreiro Matamba Tombenci.

Edielson Miranda, o Mestre Roxinho, fundador e CEO do Instituto Cultural Bantu é quem coordena o seminário. Com mais de 30 anos de atuação, já levou a prática da Capoeira Angola para comunidades em extrema pobreza no Brasil, para jovens refugiados na Europa e na Austrália, e para crianças vítimas do tráfico humano nas Filipinas.

Remuneração

O evento integra o Projeto Katinguelê Bantu, que tem duração de 12 meses e acontece em Salvador, Lauro de

Freitas, Ilhéus, São Paulo (Zona Leste) e Rio de Janeiro (Morro da Babilônia). A iniciativa já alcançou 1,2 mil crianças e adolescentes diretamente e 3,4 mil pessoas indiretamente.

É um marco histórico para a capoeira, que passa a remunerar mestres e mestras em larga escala, rompendo com a lógica da atuação voluntária que, por décadas, marcou essa prática cultural.

“O atraso de dois anos na liberação dos recursos foi um grande desafio, mas este seminário marca a retomada do Projeto Katinguelê e uma conquista histórica para a capoeira. Pela primeira vez, conseguimos reunir e remunerar mestres e mestras em larga escala, alcançando milhares de pessoas em apenas 12 meses”, afirma Mestre Roxinho.