TRIBUTOS

Impactos da reforma tributária para municípios foram discutidos no Seminário Baiano de Finanças Públicas

Programação do evento segue nesta sexta-feira (11)

O I Seminário Baiano de Finanças Públicas começou nesta quinta-feira (10), no auditório da Desenbahia, no bairro de Narandiba. >

Durante o evento, foi lançada a 11ª edição da revista Perfil Financeiro dos Municípios Baianos, elaborada em parceria com o TCM-BA. A publicação está disponível no site da SEI e traz uma análise detalhada da situação fiscal das prefeituras, além de entrevistas e artigos de especialistas.>

O diretor da Escola de Contas do TCM-BA, conselheiro Nelson Pellegrino, destacou o caráter histórico da reforma. Segundo ele, o novo modelo busca corrigir distorções do atual sistema, como a ausência de tributação sobre lucros e dividendos, e exige dos municípios uma mudança de postura quanto à arrecadação de tributos locais.>

Entre os palestrantes, o professor Francisco Lopreato, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), alertou para o risco de aumento das desigualdades regionais no curto prazo, já que os benefícios da reforma, como a tributação no destino, só se tornarão plenamente efetivos ao final do período de transição, previsto para 50 anos.>

A programação do seminário continua nesta sexta-feira (11), com transmissão ao vivo pelo canal SEI Bahia no YouTube. A agenda completa está disponível no site do seminário. >