EDUCAÇÃO

Seminário na Ufba promove discussão sobre soberania digital e ativismo; saiba quando

De 15 a 18 deste mês, ocorrerá o 3º Seminário Internacional Conexão Escola-Mundo: educação, ativismo e soberania digital. O evento, que tem como objetivo discutir a soberania digital e o ativismo na contemporaneidade a partir da educação, será realizado na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e no Museu de Arte da Bahia (MAB), no bairro da Vitória.

A iniciativa contará com ativistas e pesquisadores de diversas regiões do mundo, como Amaia Arroyo Sagasta da Universidade de Mondragon, e Antonio Lafuente, do CSIC, ambos da Espanha; Silvina Casablanca, da FLACSO, Argentina, Gariel Cevallos, do Edquadord, Sergio Amadeu da Silveira, da Universidade Federal do ABC (UFABC); Rafael Evangelista, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Flavia Levefre, do Instituto Nupef, além dos pesquisadores da UFBA Maria Helena Bonilla, Salete Cordeiro, Messias Bandeira e Nelson Pretto.