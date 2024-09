JUSTIÇA

Seminário de Insolvência Empresarial debate práticas de recuperação de empresas

Realizado no TJ-BA, evento contou com painéis e lançamento de livro

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 20:17

Evento reuniu especialista no setor de recuperação judicial de empresas Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Reunindo juristas e especialistas no setor de recuperação judicial de empresas, o 2º Seminário de Insolvência Empresarial da Bahia foi realizado nesta sexta-feira (27) na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Realizado pelo Instituto Brasileiro da Insolvência (Ibajud) em parceria com o TJ-BA, o evento contou com 25 debatedores distribuídos em cinco painéis. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Alberto Gurgel de Faria abriu o evento com o tema “O STJ e o direito de insolvência empresarial.

Cerca de 570 pessoas se inscreveram para acompanhar as discussões tanto no auditório quanto à distância. De acordo com o advogado e representante da Ibajud na Bahia Vitor Dutra, o evento tem o objetivo de discutir das melhores práticas em processos de recuperação judicial.

“Discutir as boas práticas de recuperação judicial ajuda na melhora do ambiente de negócios da Bahia, além de contribuir para a capacitação dos profissionais envolvidos nesses processos. Uma rapidez e uma técnica adequada gera mais segurança jurídica, impulsionando o desenvolvimento do estado”, afirmou.

O evento reuniu juristas baianos e de outros estados como a juíza da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, Claudia Helena Batista que participou do primeiro painel do dia, onde falou sobre os conflitos de competência e cooperação judiciária.

“Os problemas deixaram de ser regionais e passaram para ser um problema de todo o judiciário brasileiro. O número de insolvências tem aumentado muito no Brasil, tanto de recuperações quanto de falências. Esse é um tema de economia que interessa toda a sociedade, porque são as empresas que geram empregos e que pagam os impostos”, disse.