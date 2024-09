TEATRO

Espetáculo 'Partiste' realiza encerra temporada neste sábado (28)

Montagem retrata cotidiano de uma família interiorana e suas questões

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 18:00

Partiste Crédito: divulgação

O espetáculo teatral Partiste celebra um ano em cartaz e encerra nova temporada neste sábado, 28, às 19h, no Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba. Na peça, a ação se passa no início dos anos 1970, na cidade de Livramento de Nossa Senhora, interior da Bahia. Num lar formado por sete pessoas, sendo que duas delas nunca são vistas. Uma é o pai, que está sempre ausente sob a justificativa de carga extra ou recolhido pelo cansaço do trabalho. Entretanto, a ausência plena que consome o juízo dos membros da casa é a de Jairo. Os ingressos custam R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia).

A montagem é protagonizada por Márcia Limma, reconhecida atriz que nos últimos anos tem apresentado Medeia Negra, sucesso de crítica e público. Formam o elenco outros jovens talentos da cena baiana: Carol Alves, Ruan Passos, Dani Souza e Luzia Barbosa. O texto do dramaturgo baiano Paulo Henrique Alcântara foi vencedor no Prêmio Braskem de Teatro (2010) e ganhou uma nova encenação, em 2023, pelo ator e diretor do Recôncavo Baiano, Ícaro Bittencourt.

O espetáculo abre a intimidade de um seio familiar pautado na figura da matriarca e nos faz revisitar as memórias das nossas próprias famílias. Além de tocar em questões sociais como violência contra mulher, dependência química, o protagonismo feminino, exalta muitas produções culturais brasileiras com diversas referências a novelas, livros e músicas da trilha sonora.

Partiste toca o público nas suas próprias vivências. Sempre tem com quem ou com qual situação se identificar, lembrar e sentir esta palavra, que, neste sentido amplo, só existe em português, chamada saudade. Um espetáculo para rir, chorar e aquecer o cantinho do coração onde mora a ausência dos afetos, as nossas saudades.

Nas palavras do autor, “Partiste é um canto de saudade. Trata do afeto sincero que insiste em resistir a distância, minimizadas pelas cartas tão ansiadas por quem partiu e por quem ficou. Estão no mesmo tacho recordações e ficção, ingredientes colocados com a intenção de resultar num doce bom, como aquele que só a mãe sabe fazer”.

O tema da família sempre foi muito caro e fluente no vocabulário cênico do dramaturgo baiano Paulo Henrique Alcântara. Em suas obras Lábios que beijei (1998), Bolero (2004), Sublime é a Noite (2017) e Maldita Seja (2022) nos deparamos com diferentes prismas sobre a dinâmica entre pessoas que dividem o mesmo teto ou partiram de um. Em Partiste, que não foge à regra, os decibéis da emoção estão elevados à máxima potência.

SERVIÇO

O Quê? Espetáculo Partiste

Quando? Sábado, 28 de setembro, às 19h

Onde? Teatro Módulo, anexo ao Colégio Módulo, na Pituba

Quanto? R$60 (inteira) R$30 (meia). Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Módulo