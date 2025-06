EDUCAÇÃO

Feira de Santana vira foco de debate sobre a cidade contemporânea em seminário da Uefs

Evento reúne pesquisadores de várias universidades para discutir arte, patrimônio, planejamento urbano e discursos sobre o espaço urbano

Carol Neves

Publicado em 6 de junho de 2025 às 13:59

A cidade de Feira de Santana será analisada sob múltiplos ângulos durante a nova edição dos Seminários do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), que acontece de 9 a 11 de junho de 2025, no Auditório II do Módulo I, no campus da instituição.>

Criado em 2006, o evento tem como propósito estimular a produção acadêmica e aproximar a universidade da sociedade, promovendo reflexões em torno de temas que dialogam com os princípios interdisciplinares do programa. Neste ano, o seminário tem como eixo central a “cidade contemporânea”, com Feira de Santana como ponto de partida para as discussões.>

A cidade é compreendida, segundo a organização, como espaço onde o desenho e a cultura se revelam em suas múltiplas formas. A partir disso, o seminário foi estruturado em torno de temas que permitam discutir a dinâmica urbana atual, com o objetivo de identificar questões e propor caminhos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.>

Com o título “Cidade Contemporânea em Pauta: Arte, Patrimônio, Planejamento e Discursos”, o encontro reunirá professores e pesquisadores de diversas instituições do país. Estarão presentes Aline Barroso (UFBA), Elizabeth Amorim (UFPR), Regina Baracuhy (UFPB) e Pedro Vieira (USP), que dialogarão com docentes da casa, como Carla Luzia Carneiro, Nacelice Freitas, Selma Oliveira, além de Lysie Reis, da Uneb.>

O seminário também contará com sessões temáticas de apresentação de pesquisas em andamento ou concluídas, conduzidas por docentes e discentes do programa.>

A abertura está marcada para o dia 9 de junho, às 17h30, no Auditório III do Módulo IV, com a presença de autoridades acadêmicas e uma mesa redonda intitulada “Por outras Epistemologias para Desenhar a Cidade: Racismo Ambiental, Amefricanidade e Corpo-Território”. A atividade contará com os professores Eduardo Miranda, João Pena e Léo Name.>