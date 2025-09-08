ANCESTRALIDADE

Seminário Griô reúne mestres das culturas populares em Salvador

Entre os convidados estão nomes como Leda Maria Martins (MG), Kabengele Munanga (Brasil-Congo), Mestra Mayá (BA) e Luiz Rufino (RJ)

Monique Lobo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19:35

Kabengele Munanga e Leda Maria Martins Crédito: Divulgação

O VI Seminário Griô: Culturas Populares, Territórios e Encruzilhadas começa nesta quarta-feira (10) e segue até sexta-feira (12), na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A programação vau reunir de nomes de destaque do cenário cultural, como Leda Maria Martins (MG), Kabengele Munanga (Brasil-Congo), Mestra Mayá (BA) e Luiz Rufino (RJ), além de mestras e mestres das culturas populares de diferentes regiões e expressões. Entre as atividades estão oficinas, rodas de conversa, vivências e trocas intergeracionais.

Para participar é preciso se inscrever através do site do evento. A entrada é gratuita para mestres e mestras das culturas populares, membros de comunidades tradicionais e estudantes secundaristas de escolas públicas.

O Seminário Griô propõe um espaço de encontro entre a produção científica e os saberes ancestrais. Serão apresentadas experiências vividas por professores, estudantes, pesquisadores, artistas, mestres e educadores populares que atuam em associações, coletivos, grupos culturais, movimentos sociais e comunidades tradicionais.

O evento propõe um formato que rompe com as estruturas convencionais de seminários. Em vez de sessões expositivas rígidas, o seminário prioriza círculos de discussão, rodas de conversa, experiências compartilhadas com mestres e apresentações culturais, criando um espaço de escuta, aprendizado coletivo e celebração. "Por meio dessa iniciativa o Seminário Griô reafirma seu compromisso com uma universidade mais aberta, plural e enraizada na diversidade dos saberes do povo", diz Clara Lua, doutoranda em Educação e integrante do grupo Griô.

Confira a programação completa:

QUARTA-FEIRA (10):

16h Credenciamento

18h Cortejo de Abertura

19h às 21h Círculo de Abertura VI Seminário Griô: Culturas Populares, Territórios e Encruzilhadas - Leda Maria Martins e Luiz Rufino

LOCAL: Teatro Experimental de Dança (Campus Ondina)

QUINTA-FEIRA (11):

08h às 12h - Sessões dos Grupos de Trabalho

12h às 14h - Apresentações Culturais / Sarau do Griô / Pausa para almoço

14h às 16h - Prosa com as/os Mestras/es

16h às 18h - Oficina de Dança Afro - Grupo Andanças (UNILAB); Lançamento de Livros; Café com as/os Mestras/es

LOCAL: FACED (Campus Canela)

18h - Círculo de Conversa Ancestralidade Africana e Indígena: Encruzilhada de Saberes - Kabenguele Munanga e Mestra Mayá Pataxó

LOCAL: Auditório da Faculdade de Direito (Campus Canela)

SEXTA-FEIRA (12):

08h às 12h - Sessões dos Grupos de Trabalho

12:30 Encerramento - Caruru de Encerramento e Apresentação Cultural do Samba da Quixabeira da Matinha