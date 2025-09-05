CULTURA

Confira a programação completa do Festival da Primavera Salvador

O anúncio das atrações do projeto aconteceu na noite desta sexta-feira (5)

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:40

DJ Belle, Sambaiana, Marcia Castro e Jammil estão entre as atrações Crédito: Divulgação

Salvador dará boas-vindas à primavera com música para todos os gostos. Isso porque, ao longo de setembro, a cidade será palco dos shows de Afrocidade, Márcia Castro e Vivendo do Ócio. As atrações foram confirmadas durante o anúncio da programação do Festival da Primavera, divulgada pela Prefeitura de Salvador nesta sexta-feira (5).

Os eventos voltados para a celebração do mês das flores têm início no dia 12 de setembro, quando a Festa de Literatura e Roteiro (Fliro) promove oficinas, bate-papos e DJ Set no Arquivo Público de Salvador. A celebração vai até o dia 14 de setembro, e tem como convidados Elisio Lopes Jr. e Ceci Alves.

Programação do Festival primavera foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta sexta (5) Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

O 2° Festival Quabales da Primavera, um dos pontos altos da programação, acontece no dia 13 de setembro. No dia seguinte, Jammil realiza mais uma edição do Pôr do Sol no Humaitá, às 17h.

A programação musical continua nos finais de semana seguintes. No sábado (19), DJ Belle, Márcia Castro e Sambaiana embalam a festa na Praça da Cruz Caída, com início às 19h. No domingo (20), sobem ao palco Tiri, Gabi da Oxe e Afrocidade, na mesma escala de horário.

Confira a programação completa do Festival da Primavera Salvador: