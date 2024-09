SALVADOR

Melhor idade é embalada pelo som dos Beatles e encanta no Festival da Primavera

Baile da Melhor Idade levou música para a Praça Campo Grande, neste domingo (29)

Maysa Polcri

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 20:40

Baile da Melhor Idade encerra mais uma edição do Festival da Primavera Crédito: ARISSON MARINHO/CORREIO

Os passos de dança sincronizados revelam que o casal conhece bem o balanço do corpo um do outro. Afinal, lá se vão 30 anos de cumplicidade na música e na vida. Osvaldo da Silva, 66, e Junéia Amélia de Souza, 71, encantaram quem marcou presença no Baile da Melhor Idade, que aconteceu no início da noite deste domingo (29), na Praça Campo Grande, em Salvador.

O evento, já consagrado na capital baiana, levou dezenas de pessoas para acompanhar o show das bandas Us Beatles e Pholhas. Os sucessos da banda de rock britância embalaram a noite dos apaixonados que se protegeram dos pingos de chuva com capas e guarda-chuvas. Osvaldo e Junéia Amélia, que não perdem uma oportunidade de dançar, fizeram questão de prestigiar mais uma edição da festa, que antecipa o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade, celebrados na terça-feira (1º).

Quando questionados sobre o que faz a união permanecer por tantos anos, os dançarinos revelam logo a paixão pelo hobby. "O segredo é gostar de dançar e se amar muito", disse Osvaldo sorridente, numa pausa entre uma canção e outra. Mais contido, porém acompanhando o show atentamente, Carlos Augusto dos Santos, 63, curtia a apresentação com a esposa, o filho e a nora.

Osvaldo e Junéia são casados há 30 anos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Sempre que tem o Festival da Primavera a gente comparece. Estamos gostando do show, está muito bom. Nem a chuva atrapalhou", falou mostrando o guarda-chuva enrolado no bolso. Para curtir as apresentações gratuitas, vale até sair de outros cantos da cidade. A família de Carlos Augusto, por exemplo, mora em Paripe. "Vale a pena", ressaltou.