CANTOS DE LEITURA

Duas escolas municipais de Salvador recebem reforma em bibliotecas; saiba quais

Espaços renovados serão entregues nesta quinta (11) e sexta-feira (12)

Monique Lobo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:24

Projeto Cantos de Leitura Crédito: Divulgação

O projeto Cantos de Leitura vai chegar em duas escolas municipais de Salvador no mês de setembro. Nesta quinta-feira (11), a iniciativa que estimula a alfabetização de crianças e jovens a partir da reforma de espaços de leitura vai chegar na Escola Municipal de Pernambués, em Pernambués. A partir das 10h, será revelado o resultado da nova biblioteca.

Já na sexta-feira (12), também a partir das 10h, chega a vez da Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, em Castelo Branco, ambas no entorno do Metrô Bahia.

O projeto é uma realização da Rede Educare e conta com patrocínio do Instituto Motiva, na área de atuação do Metrô, via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal.

Além do acervo de 1,2 mil livros para diferentes faixas etárias, o novo espaço de leitura oferece materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais, revistas e periódicos. Ao todo, cerca de 616 estudantes, com idades entre 4 e 10 anos, matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, serão beneficiados pela iniciativa.

“Agradecemos imensamente pela revitalização da nossa biblioteca, um gesto que representa um verdadeiro investimento no futuro de nossas 300 crianças. Por meio do Projeto Cantos de Leitura, esse espaço foi transformado em um ambiente acolhedor e inspirador, que promove o acesso à leitura, estimula a imaginação e fortalece o aprendizado. Essa iniciativa é um presente valioso para nossa comunidade escolar e um passo essencial na construção de uma educação mais rica e significativa”, comemora a diretora Deise Oliveira, da Escola Municipal de Pernambués.

Para a diretora da Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, Andréa Vieira Martins Dorea, o projeto vai incentivar o gosto dos alunos pela leitura. "E ampliar o repertório cultural dos estudantes, além de proporcionar um espaço acolhedor, onde crianças e professores poderão explorar livros de forma prazerosa. Também vai favorecer o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, envolvendo toda a comunidade escolar e fortalecendo o vínculo entre escola, alunos e famílias”.

Hábito de ler

O projeto tem como propósito ampliar o contato de crianças, jovens e suas comunidades com os livros e, consequentemente, com a leitura, incentivando a incorporação desse hábito como fonte de conhecimento e lazer.

Também prevê o acesso gratuito a espaços de leitura em instituições públicas culturais e de ensino, garantindo que estudantes em situação de vulnerabilidade social possam usufruir desse direito, fortalecendo o livro como ferramenta de inclusão, aprendizado e transformação.

“O Metrô Bahia tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento das comunidades do seu entorno e a educação é um pilar fundamental para este processo. Apoiar o Cantos de Leitura, junto com o Instituto Motiva, reforça o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas através da mobilidade”, celebra Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação do Metrô Bahia.