Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escola em Salvador será reconstruída e contará com piscina e salas climatizadas

Investimento de R$ 15,8 milhões vai ampliar vagas e modernizar a estrutura da unidade

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:59

Bruno Reis esteve no local
Bruno Reis esteve no local Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador deu início nesta terça-feira (2) à demolição e reconstrução da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu. O novo prédio, que contará com três pavimentos, quadra poliesportiva, laboratório de informática, salas climatizadas e piscina, terá um investimento de R$ 15,8 milhões.

O projeto elaborado pela Secretaria Municipal da Educação prevê uma mudança significativa na capacidade da unidade. Atualmente, a escola atende 746 estudantes. Após a conclusão da obra, passará a ofertar cerca de 1,8 mil vagas, em três turnos, nos segmentos de Ensino Fundamental I, II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Escola será reconstruída no Matatu

Prefeitura vai demolir e reconstruir Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu por Valter Pontes/ Secom PMS
Prefeitura vai demolir e reconstruir Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu por Valter Pontes/ Secom PMS
Prefeitura vai demolir e reconstruir Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu por Valter Pontes/ Secom PMS
Prefeitura vai demolir e reconstruir Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu por Valter Pontes/ Secom PMS
Prefeitura vai demolir e reconstruir Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu por Valter Pontes/ Secom PMS
Bruno Reis esteve no local por Valter Pontes/ Secom PMS
1 de 6
Prefeitura vai demolir e reconstruir Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu por Valter Pontes/ Secom PMS

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Bruno Reis afirmou que a reconstrução simboliza o esforço da gestão para elevar o padrão da rede municipal. “A Olga Figueiredo é importante para esta região porque formou milhares de jovens na comunidade, de pessoas que deram suas contribuições para a nossa cidade ser o que ela é hoje. Só que nós estamos em um outro momento, numa outra realidade, que é a de transformar a educação de Salvador”, declarou.

O prefeito ressaltou ainda que a nova unidade terá qualidade comparável às escolas privadas. “A próxima estrutura, com certeza, não vai deixar a desejar a nenhuma escola da rede particular. Ela será toda climatizada e sustentável, com uso de energia solar e reutilização de água. E todo esse padrão de qualidade da construção vai se somar ao excelente trabalho que os nossos profissionais de educação já prestam aqui”, completou.

O novo prédio terá 3,6 mil metros quadrados de área construída e contará com 18 salas de aula — sete a mais que a antiga estrutura — além de playground, recreio descoberto, parque infantil, elevador, refeitório, depósito, lavanderia, auditório e estacionamento.

Enquanto a obra estiver em andamento, os alunos serão transferidos para uma estrutura provisória na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô). A Secretaria Municipal da Educação vai garantir transporte gratuito com ônibus para estudantes residentes no Matatu.

Diretor da escola, Wilton Lopes destacou a importância da obra diante dos problemas enfrentados pela antiga sede, que tinha mais de 38 anos. “Fico feliz em saber que a nova escola terá salas climatizadas e novidades como sala AEE, biblioteca, laboratório de informática. Para nós, profissionais da educação, isso é imensurável. É uma obra que colabora para o social, o pedagógico e o emocional deste lugar. A comunidade vai ficar mais valorizada em ter o equipamento que ela merece”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Conheça a nova rodoviária que vai atender 20 cidades da Chapada Diamantina

Conheça a nova rodoviária que vai atender 20 cidades da Chapada Diamantina
Imagem - Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia

Quem eram os irmãos cantores de arrocha que morreram em acidente na Bahia
Imagem - Carretas de empresas ligadas ao PCC começam a deixar posto de combustível na Bahia

Carretas de empresas ligadas ao PCC começam a deixar posto de combustível na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua