Escola em Salvador será reconstruída e contará com piscina e salas climatizadas

Investimento de R$ 15,8 milhões vai ampliar vagas e modernizar a estrutura da unidade

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13:59

Bruno Reis esteve no local Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador deu início nesta terça-feira (2) à demolição e reconstrução da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no bairro do Matatu. O novo prédio, que contará com três pavimentos, quadra poliesportiva, laboratório de informática, salas climatizadas e piscina, terá um investimento de R$ 15,8 milhões.

O projeto elaborado pela Secretaria Municipal da Educação prevê uma mudança significativa na capacidade da unidade. Atualmente, a escola atende 746 estudantes. Após a conclusão da obra, passará a ofertar cerca de 1,8 mil vagas, em três turnos, nos segmentos de Ensino Fundamental I, II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Bruno Reis afirmou que a reconstrução simboliza o esforço da gestão para elevar o padrão da rede municipal. “A Olga Figueiredo é importante para esta região porque formou milhares de jovens na comunidade, de pessoas que deram suas contribuições para a nossa cidade ser o que ela é hoje. Só que nós estamos em um outro momento, numa outra realidade, que é a de transformar a educação de Salvador”, declarou.

O prefeito ressaltou ainda que a nova unidade terá qualidade comparável às escolas privadas. “A próxima estrutura, com certeza, não vai deixar a desejar a nenhuma escola da rede particular. Ela será toda climatizada e sustentável, com uso de energia solar e reutilização de água. E todo esse padrão de qualidade da construção vai se somar ao excelente trabalho que os nossos profissionais de educação já prestam aqui”, completou.

O novo prédio terá 3,6 mil metros quadrados de área construída e contará com 18 salas de aula — sete a mais que a antiga estrutura — além de playground, recreio descoberto, parque infantil, elevador, refeitório, depósito, lavanderia, auditório e estacionamento.

Enquanto a obra estiver em andamento, os alunos serão transferidos para uma estrutura provisória na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô). A Secretaria Municipal da Educação vai garantir transporte gratuito com ônibus para estudantes residentes no Matatu.